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Galatasaray 1-3 Kasımpaşa (Maçın özeti ve golleri)

#Galatasaray - Kasımpaşa Maçı#Süper Lig
Galatasaray 1-3 Kasımpaşa (Maçın özeti ve golleri)

Galatasaray, Süper Lig'in 22 haftasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu ve üst üste üçüncü yenilgisini aldı.

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Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 22. haftasında karşı karşıya geldi.

Nef Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kasımpaşa 3-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray, 39. dakikada Halil Dervişoğlu'nun golüyle öne geçerken yanıt 45+3. dakikada Ryan Donk'tan geldi.

Konuk ekibi öne geçiren gol 60. dakikada Umut Bozok'tan geldi. Son sözü ise 90+3. dakikada Varga söyledi.

11 MAÇTA 1 GALİBİYET

Ligde son 3 maçını kazanamayan Galatasaray, 27 puanla 13. sırada kaldı. Sarı-kırmızılılar son 11 lig maçında yalnızca 1 galibiyet alabildi. Kasımpaşa ise puanını 24'e yükseltti.

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MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Hadergjonaj’ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada ön direğe hareketlenen Umut’un dokunuşunu kaleci İsmail çizgi üzerinden çeldi. Ardından savunma topu uzaklaştırdı.

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10. dakikada Ömer Bayram’ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza alanında topa iyi yükselen Alpaslan’ın kafa vuruşu kaleci Ertuğrul’da kaldı.

32. dakikada Cicaldau’nun yay gerisinden verdiği pasta sol tarafta topla buluşup ceza sahasına giren Ömer Bayram’ın çapraz pozisyondan çektiği şutu kaleci Ertuğrul ayaklarıyla oyun alanına çeldi.

39. dakikada Kasımpaşa’nın kullandığı köşe vuruşu sonrası hızlı çıkan Galatasaray’da meşin yuvarlakla buluşan Morutan, kendi yarı sahasından bekletmeden pasını rakip sahaya hareketlenen Halil’e verdi. Bu oyuncunun bir süre top sürdükten sonra ceza sahasına girmeden hafif sağ çaprazdan yaptığı vuruş filelere gitti. 1-0

45+3. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda arka direğe gelen topun sahibi olan Tarkan, pasını penaltı noktası yakınlarında bulunan Donk'a aktardı. Donk'un yerden çektiği şut ağlarla buluştu. 1-1

56. dakikada Morutan’ın pasıyla sağ taraftan ceza sahasına giren Halil’in yerden kale önüne çevirdiği topa Kerem’in altıpas içinden yaptığı vuruş direkten döndü. Dönen topa tekrar Kerem dokundu ancak meşin yuvarlak bu kez yandan auta gitti.

57. dakikada Travnik’in ara pasında meşin yuvarlağın sahibi olan Umut Bozok’un ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şut yan ağlarda kaldı.

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60. dakikada sol kanattan Mortadha’nın son çizgiye inmeden yerden ceza sahasına yaptığı ortada penaltı noktası yakınlarındaki Umut Bozok’un şutu ağlara gitti. 1-2

90+2. dakikada ceza sahası içine girip son çizgiye inen Fall’ın içeri çevirdiği topa Umut vuruşunu yaptı. Direk dibinde bulunan Varga’nın dar açıdan yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-3

İLK 11'LER

Galatasaray: İsmail, Yedlin, Nelsson, Marcao, Alpaslan, Van Aanholt, Cicaldau, Ömer bayram, Kerem, Morutan, Halil

Kasımpaşa: Ertuğrul, Donk, Tarkan, Hadergjonaj, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Travnik, Mortadha, Ahmet, Umut Bozok

 

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#Galatasaray - Kasımpaşa Maçı#Süper Lig

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