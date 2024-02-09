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Futbolda 'Mavi Kart' iddiaları! FIFA'dan ilk açıklama... Hangi ligde uygulanacak?

Güncelleme Tarihi:

#FIFA#Mavi Kart#Futbol
Futbolda Mavi Kart iddiaları FIFAdan ilk açıklama... Hangi ligde uygulanacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2024 10:20

Telegraph'ın futbolda mavi kart dönemi haberi gündeme bomba gibi düşerken devrim niteliğindeki uygulamayla ilgili FIFA'dan ilk açıklama geldi. Mavi kart uygulamasının cezai yaptırımı ne olacak ve ilk olarak hangi ligde uygulanacak? İşte detaylar...

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Futbolda devrim niteliğinde yenilik... Telegraph'ta yer alan habere göre; futbolda mavi kart dönemi başlıyor.

Bu uygulamadan ana amaç; hakemi aldatmaya yönelik hareket yapan veya şiddetli itirazda bulunan futbolcuları oyun içerisinde bir süre cezalandırmak...

Saha içerisinde aldatmaya yönelik hareketlerin ve şiddetli itirazın yaptırımı mavi kart olacak. Mavi kart gören oyuncu 10 dakika saha dışına alınacak. Sürenin bitimiyle birlikte yeniden oyuna dahil olacak.

2 MAVİ KART = 1 KIRMIZI KART

Ayrıca bir mavi kart ve bir sarı kart gören ya da iki tane mavi kart gören oyuncular kırmızı kart görmüş sayılacak.

Futbolda Mavi Kart iddiaları FIFAdan ilk açıklama... Hangi ligde uygulanacak

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FIFA'DAN AÇIKLAMA: UYGULAMA TEST AŞAMASINDA VE ÜST SEVİYE ORGANİZASYONLARDA UYGULANMAYACAK

FIFA'dan yapılan açıklamada mavi kart iddiaları şimdilik yalanlanırken; bunun test aşamasında olduğu ve üst seviye turnuvalarda uygulanmayacağı ifade edildi.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu IFAB'ın 2 Mart'taki genel kurul toplantısında bu gündem maddesini de değerlendirmeye alacağı kaydedildi.

Mavi kart uygulamasının ilk olarak İngiltere'de FA Cup'ta denenmesi bekleniyor.

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