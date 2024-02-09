Futbolda 'Mavi Kart' iddiaları! FIFA'dan ilk açıklama... Hangi ligde uygulanacak?

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Futbolda devrim niteliğinde yenilik... Telegraph'ta yer alan habere göre; futbolda mavi kart dönemi başlıyor.

Bu uygulamadan ana amaç; hakemi aldatmaya yönelik hareket yapan veya şiddetli itirazda bulunan futbolcuları oyun içerisinde bir süre cezalandırmak...



Saha içerisinde aldatmaya yönelik hareketlerin ve şiddetli itirazın yaptırımı mavi kart olacak. Mavi kart gören oyuncu 10 dakika saha dışına alınacak. Sürenin bitimiyle birlikte yeniden oyuna dahil olacak.

2 MAVİ KART = 1 KIRMIZI KART

Ayrıca bir mavi kart ve bir sarı kart gören ya da iki tane mavi kart gören oyuncular kırmızı kart görmüş sayılacak.

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FIFA'DAN AÇIKLAMA: UYGULAMA TEST AŞAMASINDA VE ÜST SEVİYE ORGANİZASYONLARDA UYGULANMAYACAK

FIFA'dan yapılan açıklamada mavi kart iddiaları şimdilik yalanlanırken; bunun test aşamasında olduğu ve üst seviye turnuvalarda uygulanmayacağı ifade edildi.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu IFAB'ın 2 Mart'taki genel kurul toplantısında bu gündem maddesini de değerlendirmeye alacağı kaydedildi.

Mavi kart uygulamasının ilk olarak İngiltere'de FA Cup'ta denenmesi bekleniyor.