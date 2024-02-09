Galatasaray'ın Derrick Köhn'deki hedefi sol bekin Boey'i olması!

Haberin Devamı

Sacha Boey’in yerine Serge Aurier’i transfer eden, Real Betis’e giden Cedric Bakambu’nun yerine de forvete Vinicius’u alan Galatasaray, sol beke ise gündeme gelen 6 isim yerine sürpriz bir hamle yaparak Derrick Köhn’ü transfer etti. Beklenen verimi alamadığı Angelino’yu Roma’ya gönderen Kazımcan’ın performansını da yeterli bulmayan sarı kırmızılarda Rıdvan Yılmaz, Levent Mercan, Berkay Yılmaz, Nicolas Tagliafico, Luca Pellegrini ve Sergio Gomez gündeme gelse de yönetimin tercihini Gana asıllı Alman futbolcudan yana kullandı.



Performansı merak konusu

Hannover'de forma giyen 25 yaşındaki futbolcu dün sözleşme imzalamak için İstanbul’a geldi. Bu oyuncu için kulübüne 3.3 milyon Euro bonservis ödenecek, 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak Köhn de 450 bin Euro alacak. Galatasaray’ın uzun zamandır sıkıntı yaşadığı sol bekte bilindik isimler yerine Bundesliga 2’de oynayan bir futbolcuyu transfer etmesi sonrası Köhn’ün kariyeri ve sergileyeceği performans merak konusu oldu. Futbola Bramfeld’de başlayan Köhn 14 yaşında doğduğu şehrin takımın Hamburg’un altyapısına geçiş yaptı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Galatasaray ve Ankaragücü resmen açıkladı! Kazımcan Karataş kiralandı Haberi görüntüle

3 yıl Bayern altyapısında oynadı

Ardından 3 yıl Bayern Münih akademisinde gelişimini devam ettirirken 2020’de Willem II’ye transfer oldu. Hollanda ekibinde 66 maça çıkan ve 1 gol, 2 asiste imza atan Köhn 2022’de 500 bin Euro bonservisle Hannover’e gitti. Burada da 1.5 sezonda 56 maçta 8 gol atarken 12 de asist yaptı. Asıl bölgesi sol bek olmasına rağmen orta sahanın solunda da oynayabilen Derrick Köhn’ün Hollanda’da Willem II forması giydiği dönemde stoper olarak görev yapmışlığı da var. Hatta alt yaş gruplarında önliberonun yanı sıra her iki kanatta da kendisine şans buldu.

Yarın büyük ihtimalle kadroda

25 yaşındaki futbolcunun en önemli özelliği olarak atletizmi ve hızı dikkat çekiyor. Kilit pas, ara pas, orta açma, uzaktan şut ve direkt frikikler güçlü yönleri olarak öne çıkıyor. Alman futbolcu orta açmanın yanı sıra adam geçmeyi ve topu havalandırmayı seven bir futbol stiline sahip. Kanat bindirmeleri ve hücuma sağladığı katkı ile dikkat çeken ve hazır gelen Köhn’ün Başakşehir maçında kadroda olması bekleniyor. Asıl hedef ise son yıllarda büyük sıkıntı çekilen sol bekte, sağ bekteki Boey gibi etki yaratması...

Haberin Devamı