Antalyaspor - Beşiktaş maçı sonrası çarpıcı eleştiri: Bir yabancıya 'Hangisi büyük takım?' diye sorsanız...

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Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Ev sahibi takım, 30. dakikada Bytyqi'nin golüyle öne geçti. Beşiktaş, 71 ve 88. dakikalarda Muleka'nın kaydettiği gollerle geri döndü.

GÜNTEKİN ONAY: PAZAR SEMİH, DÜN MULEKA

Beşiktaş, ilk yarıda top ayağında iken o kadar etkisiz ve yetersizdi ki, Antalyaspor, sadece 1 kez faul yaptı. O da bir hücum faul idi.

Top ayağında iken rakibi tehdit edecek hiçbir şey yapmayan siyah beyazlılar top Antalyaspor’un ayağında iken rakibin oynamasına izin verdi. İlk 45 dakika topla oynama oranı ev sahibinin lehine %64’e 36 Antalyaspor lehine idi. Maçı izlemeyen ve Türk futbolunu tanımayan bir yabancıya sorsanız “hangisi büyük takım?” diye hiç düşünmeden cevabı ‘Antalyaspor’ olurdu.

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SEMİH KANAT, RASHICA FORVET

Bir başka anlam veremediğimiz nokta; son Trabzon maçında bireysel becerisiyle 2 gol atan santrfor Semih, sağ kanatta görev yaparken, sağ kanat oyuncusu Rashica, Cenk Tosun’un yanında forvet pozisyonunda idi. 2’nci yarıya Rebic ve Umut Meraş’ı çıkartıp yerlerine genç Emrecan ve Muleka’yı sahaya süren Fernando Santos’un bu değişiklikleri de takımın oyununa olumlu etki edecek hamleler olmadı.

SANTOS ÇOK MUHAFAZAKAR

Umut Meraş yetersiz, gole yönelik hata yaptı. Buraya kadar tamam ama yaratıcı bir teknik adam Joe Worrall’ı stopere koyup, Zaynutdinov’u sol beke çekerdi. Portekizli teknik adam o kadar muhafazakâr bir zihniyete sahip ki bunu dahi düşünemedi. Emrecan Terzi de ne yazık ki henüz bu seviyenin oyuncusu değil. Kuvvetlenip daha fazla süre alınca daha iyi olacak. 2’nci yarıda ilk devre oyunun hakimi olan Antalyaspor, oyunu kendi yarı sahasında kabul etmeye başladı ve Beşiktaş’ın baskısı oluştu. Sahanın siyah beyazlı takım adına en etkili ismi Rashica’nın mükemmel ortasıyla Muleka skoru eşitledi ve golün getirdiği moralle siyah beyazlılar daha etkili oynamaya başladı. Cenk’in harika pasıyla gecenin kahramanı Muleka bir kez daha sahne aldı ve Beşiktaş’a turu getiren gole imza attı.

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SON 30'DA KARAKTER KOYDU

Dün son 30 dakika maça iyi karakter koyan siyah beyazlılar zor bir maçtan turu koparmayı başardı. Zaynutdinov, Necip, Rashica, Amartey ve Muleka, Beşiktaş’ın en iyileriydi. Gedson ve Cenk de çok çalıştılar. Antalyaspor ise avuçlarının içindeki turu 2’nci yarıdaki pasif oyunuyla adeta Beşiktaş’a teslim etti.