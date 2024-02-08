Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos: 'Bu sonucu hak ettik'

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Fernando Santos'un sözleri;

İlk yarıda sahada yoktuk, top oynamadık. Sahada sadece formamız vardı. Çok kötüydü. Farklı olabilirdi. İkinci yarıda yapmamız gerekeni yaptık. Çok iyi mücadele ettik. Çok iyi reaksiyon gösterdik. İkinci yarıdaki oyunumuzla sonucu hak ettiğimizi söyleyebilirim. Ama ilk yarıdan memnun değilim.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Ben çalışmak için buradayım, yeni oyuncu getirmek için değil. Bu yönetimin ilgilendiği bir konu. Ben teknik direktörüm, bu soruya cevap veremem, yorum yapamam.

BENİM İÇİN YAŞ FARK ETMİYOR

Benim için genç, yaşlı fark etmiyor. Benim için yaş önemli değil. Kim iyi idman yapıyorsa, kim gösteriyorsa performansı formayı kapar.

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