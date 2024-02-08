Antalyaspor-Beşiktaş maçında goldeki hatadan sonra tepki! Santos'un müdahalesi sonrası her şey değişti

Güncelleme Tarihi:
Antalyaspor ile Beşiktaş'ın kozlarını paylaştığı ve siyah-beyazlıların 2-1 kazandığı Ziraat Türkyie Kupası son 16 turu maçında Umut Meraş'ın performansı hatası tepki topladı. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Fernando Santos'un müdahalesi sonrası ise gidişat değişti.
FERNANDO SANTOS'UN SEÇİMİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Antalyaspor karşısında Mert, Onur, Necip, Bakhtiyor, Umut, Amartey, Gedson, Cenk, Rebic, Semih 11'ini tercih ett.
ANTALYASPOR GOLÜ BULDU
Ev sahibi takım, 30. dakikada Zymer Bytqi'nin golüyle öne geçti.
Antalyaspor'un kullandığı taçtan sonra top ceza alanına ortalandı. Umut Meraş topa kafa vurmak isterken ıskaladı ve Zymer Bytqi önünde kalan topu ağlarla buluşturdu.
TARAFTARDAN TEPKİ
Beşiktaşlı taraftarlar, bu hatadan sonra sosyal medya hesabından çok sayıda paylaşımda bulundu.
FERNANDO SANTOS MÜDAHALE ETTİ
Devreye 1-0 geride giren Beşiktaş'ta teknik direktör Santos, ikinci yarıya başlarken Umut Meraş ile Ante Rebic'i kenara aldı. Emrecan Terzi ve Muleka oyuna dahil oldu.
MULEKA MAÇI ÇEVİRDİ
Oyuna sonradan giren Muleka, 71 ve 88. dakikalarda attığı gollerle Beşiktaş'ı geri döndüren ism oldu.
⚽️ Antalyaspor, Bytyqi ile 1-0 öne geçti... #ZTK #ANTvBJK pic.twitter.com/TzOefO6t8s— Spor Arena (@sporarena) February 8, 2024