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Antalyaspor-Beşiktaş maçında goldeki hatadan sonra tepki! Santos'un müdahalesi sonrası her şey değişti

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#Beşiktaş#Umut Meraş#Santos
Antalyaspor-Beşiktaş maçında goldeki hatadan sonra tepki Santosun müdahalesi sonrası her şey değişti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2024 23:04

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanan Antalyaspor-Beşiktaş maçında Umut Meraş'ın yaptığı hata çok konuşuldu. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Santos'un müdahalesi sonrası işler değişti.

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Antalyaspor ile Beşiktaş'ın kozlarını paylaştığı ve siyah-beyazlıların 2-1 kazandığı Ziraat Türkyie Kupası son 16 turu maçında Umut Meraş'ın performansı hatası tepki topladı. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Fernando Santos'un müdahalesi sonrası ise gidişat değişti.

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FERNANDO SANTOS'UN SEÇİMİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Antalyaspor karşısında Mert, Onur, Necip, Bakhtiyor, Umut, Amartey, Gedson, Cenk, Rebic, Semih 11'ini tercih ett.

ANTALYASPOR GOLÜ BULDU

Ev sahibi takım, 30. dakikada Zymer Bytqi'nin golüyle öne geçti.

Antalyaspor'un kullandığı taçtan sonra top ceza alanına ortalandı. Umut Meraş topa kafa vurmak isterken ıskaladı ve Zymer Bytqi önünde kalan topu ağlarla buluşturdu.

TARAFTARDAN TEPKİ

Beşiktaşlı taraftarlar, bu hatadan sonra sosyal medya hesabından çok sayıda paylaşımda bulundu.

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Antalyaspor-Beşiktaş maçında goldeki hatadan sonra tepki Santosun müdahalesi sonrası her şey değişti

Antalyaspor-Beşiktaş maçında goldeki hatadan sonra tepki Santosun müdahalesi sonrası her şey değişti

Antalyaspor-Beşiktaş maçında goldeki hatadan sonra tepki Santosun müdahalesi sonrası her şey değişti

Antalyaspor-Beşiktaş maçında goldeki hatadan sonra tepki Santosun müdahalesi sonrası her şey değişti

FERNANDO SANTOS MÜDAHALE ETTİ

Devreye 1-0 geride giren Beşiktaş'ta teknik direktör Santos, ikinci yarıya başlarken Umut Meraş ile Ante Rebic'i kenara aldı. Emrecan Terzi ve Muleka oyuna dahil oldu.

MULEKA MAÇI ÇEVİRDİ

Oyuna sonradan giren Muleka, 71 ve 88. dakikalarda attığı gollerle Beşiktaş'ı geri döndüren ism oldu.

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#Beşiktaş#Umut Meraş#Santos

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