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Fenerbahçe'de kulübeden geldi, gönülleri fethetti

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#Fenerbahçe#İrfan Can#Süper Lig
Fenerbahçede kulübeden geldi, gönülleri fethetti
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2024 07:00

Altay Bayındır’ın arkasında yedek kalırken hırs ve istekle çalışarak fazla kilolarından kurtulan İrfan Can Eğribayat, milli kalecinin sakatlandığı dönemde ön plana çıkıp, Türkiye Kupası’nın alınmasına büyük katkı sağlamıştı. Bu sezon da 10 maçta şans bulan genç kaleci başarıları performansıyla taraftarın sevgilisi oldu.

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Henüz 5.5 aylıkken çocuğunu anne karnında kaybeden, bu üzücü kaybın ardından Göztepe’den Fenerbahçe’ye kiralık gelen, bu sezon başında ise sarı lacivertli kulübün 1.2 milyon Euro karşılığında bonservisini aldığı İrfan Can Eğribayat, aradığı huzuru, mutluluğu ve aidiyet duygusunu sarı lacivertli renklerde buldu. İrfan Can’ın başarı grafiği de yükselirken 25 yaşındaki kaleci Dominik Livakovic’e iyi bir alternatif olacağını gösterdi.

Altay Bayındır'ı aratmadı

F.Bahçe'de geçen sezon Altay Bayındır’ın arkasında yedek kalırken hırs ve istekle çalışarak fazla kilolarından kurtulan İrfan Can Eğribayat sabırla kaleyi devralmayı beklemişti. Takımın as kalecisi Altay’ın bel fıtığı ameliyatı olmasıyla aradığı fırsatı yakalayıp kaleyi devralan yıldız eldiven, kazanılan Ziraat Türkiye Kupası’nda başroldeydi. Haziran ayında baba olan, Fenerbahçe ile kalıcı kontrat yapan İrfan Can bu sezon da başarılarıyla taraftarın sevgilisi oldu.

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Penaltılarda geçit vermedi

Bu sezon ikisi Süper lig, ikisi Ziraat Türkiye Kupası, 6’sı Konferans Ligi olmak üzere toplam 10 maçta kaleyi koruyan Eğribayat, 2 penaltı kurtadı ve sadece 4 gol yedi. Performansıyla taraftarın sevgilisi olan, son olarak kupada son 16 turundaki Gaziantep maçında bir penaltı kurtaran İrfan Can “Ben her maçta elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Kendime hedefler koydum. Bu hedefler doğrultusunda çalışıyorum. Kendi gelişimime odaklanıyorum” dedi.

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#Fenerbahçe#İrfan Can#Süper Lig

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