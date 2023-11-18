Futbol tarihinin en tuhaf maçı: İrlanda, Hollanda'ya yenilirse EURO 2024 bileti için şansı artacak

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Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'e katılmak için mücadele veren İrlanda Milli Takımı, Hollanda ile sıra dışı bir karşılaşmaya çıkacak.

EURO 2024 B Grubu'nda topladığı 6 puanla tur şansını yitiren İrlanda'nın, Almanya bileti alabilmesi için bir şansı daha bulunuyor.

B Grubu'nda dördüncü sırada yer alan İrlanda'nın son maçlar öncesi gruptan çıkma şansı kalmazken Uluslar Ligi yoluyla katılım şansı devam ediyor.

GRUPTA DÖRDÜNCÜ SIRADA

Avrupa Şampiyonası B Grubu'nda 6 puanla dördüncü yer alan İrlanda; 18 puanlı Fransa ve 12'şer puanı bulunan Hollanda ve Yunanistan'ın gerisinde bulunuyor.

HOLLANDA'NIN DİREKT KATILIMI İRLANDA'YA YARAYACAK

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Fransa'nın ardından Hollanda ve Yunanistan, EURO 2024'e gitmek için mücadele verirken Portakalların direkt katılım sağlaması, İrlanda Milli Takımı'na yarayacak.

Talksport'ta yer alan habere göre; bu tuhaf duruma UEFA kurallarındaki değişiklik neden oldu.

MART'TA 12 TAKIM PLAY-OFF OYNAYACAK

EURO 2024'e gitmek için iki şans var. Birincisi grup elemeleri diğeri de Uluslar Ligi. 12 takım gelecek yılın Mart ayındaki üç play-off maçı oynamak için mücadele ediyor. Uluslar Ligi'nin A, B ve C kategorisinden dört takım play-off oynama hakkı elde edecek.

Ancak bir ligden dörtten daha az takım play-off'lara katılırsa eksik D Ligi'nden tamamlanıyor. Şu anda bu şansa Estonya sahip. Fakat kuralda kalan kontenjanların "halen kalifiye olmamış en iyi sıralamaya sahip takımlara" verilmesi de öngörülüyor.

YUNANİSTAN, HOLLANDA'YI GEÇMEMELİ

İrlanda'nın play-off'lara katılabilmesi için Uluslar Ligi sıralamasında kendisinden üstte olan ama otomatik olarak sıralamaya giremeyen 7'den daha fazla takım olmaması gerekiyor.

Hollanda, Uluslar A Ligi'nde yer alması ve Avrupa eleme gruplarında otomatik sıralamaların dışında kaldığı için bu takımlardan biri.

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Hollanda'nın otomatik olarak önünde yer almayan Yunanistan'ı geçmesi için İrlanda önemli bir faktör.

İRLANDA, ULUSLAR LİGİ'NDE AVANTAJLI

İrlanda, Uluslar Ligi'nde Yunanistan'dan daha üst sırada yer alıyor ve play-off'ta onları geride bırakacak.

İrlanda'nın, elemelerde Hollanda'ya karşı alacağı yenilgi, İrlanda için ek bir play-off yaratacak.

TUHAF KARŞILAŞMA BUGÜN

Hollanda - İrlanda karşılaşması, bugün 22.45'te oynanacak.