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Everton'ın ardından Manchester City ve Chelsea'yi bekleyen büyük tehlike

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#Futbol#Premier Lig#Manchester City
Evertonın ardından Manchester City ve Chelseayi bekleyen büyük tehlike
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2023 18:12

İngiltere Premier Lig'de Everton'ın aldığı puan silme cezasının ardından Manchester City ve Chelsea'nin küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu iddia edildi.

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Everton'ın puan silme cezası almasının ardından Manchester City ve Chelsea'nin de küme düşürülme cezası alabileceği öne sürüldü. 

İngiltere'nin köklü takımlarından Everton, Premier Lig'in sürdürülebilirlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 10 puan silme cezası aldı.

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CEZA SONRASI KÜME DÜŞME HATTINA GERİLEDİ

Premier Lig kar ve sürdürülebilirlik kurallarının ihlal edildiği iddiasıyla bağımsız komisyona sevk edilen Everton, komisyonun kararı ile 10 puan silme cezası alırken bu kararla birlikte 4 puanla 19. sıraya geriledi.

CITY VE CHELSEA'Yİ BEKLEYEN TEHLİKE

Everton'ın aldığı cezanın ardından Manchester City ve Chelsea'nin ceza tehlikesiyle karşı karşıya olduğu iddia edildi.

İngiliz basınında çıkan haberlerde, Manchester City'nin 115 ayrı mali davayla suçlandığı hatırlatılırken Chelsea'nin de Roman Abramovich dönemindeki kayıt dışı ödemelerle ilgili başının dertte olduğu aktarıldı.

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"KABUL EDİLİRSE KÜME DÜŞÜRÜLEBİLİR"

Manchester City'nin eski mali danışmanı Stefan Borson, suçlamaların kanıtlanması halinde küme düşme cezasının gündeme gelebileceğini kaydetti.

Stefan Borson, "Everton'a verilen 10 puan silme cezası FFP ihlali için çok ağır. Manchester City ve Chelsea'ye yapılan suçlamalar kabul edilirse küme düşme yaptırımı potansiyeli yüksek." ifadelerini kullandı.

 

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#Futbol#Premier Lig#Manchester City

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