Manchester United'da bir sakat daha! Galatasaray maçında Onana yerine Altay Bayındır oynayabilir

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UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın beşinci haftada İstanbul'da karşılaşacağı Manchester United'ın başı sakatlıklarla belada.

7 SAKAT, 1 CEZALI

Manchester United'ın ligde geçen hafta oynadığı Luton Town maçında sakatlanan Christian Eriksen'in 1 ay, Rasmus Höjlund'un ise Kasım ayı sonuna kadar forma takımdan uzak kalacağı açıklanmıştı.

Kırmızı Şeytanlar'da ayrıca sakatlıkları devam eden Jonny Evans, Casemiro ve Lisandro Martinez'in Galatasaray maçında oynamayacağı kesinlik kazanmış durumda. Sakatlıkları bulunan Luke Shaw ve Aaron Wan-Bissaka'nın açıklanan dönüş tarihleri maç gününe denk geliyor. Bu oyuncuların durumu maç haftası netlik kazanacak.

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ONANA SAKATLANDI! ALTAY BAYINDIR'A ŞANS DOĞABİLİR

Manchester United'a son kötü haber ise kaleci Andre Onana'dan geldi. Onana, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri D Grubu'nda oynanan Kamerun - Mauritius müsabakasında sakatlık yaşadı. Addüktör kasında gerilme yaşadığı belirtilen Onana, mücadelenin 82. dakikasında yerini Fabrice Ondoa'ya bıraktı. 27 yaşındaki kalecinin durumu, yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

26 Kasım'da Everton ile ligde karşılaşacak olan Manchester United, 29 Kasım Çarşamba günü Galatasaray'a konuk olacak. Andre Onana'nın sakatlığının durumuna göre Everton ve Galatasaray maçlarında kaleyi Altay Bayındır koruyabilir.

Sezon başında 5 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan milli file bekçisi, yeni takımında henüz forma şansı bulamadı.

İSTANBUL'DA KRİTİK MAÇ

Galatasaray - Manchester United karşılaşması, 29 Kasım Çarşamba günü saat 20:45'te Rams Park'ta oynanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 4 puanı bulunan Galatasaray, son sıradaki Manchester United'ın 1 puan önünde üçüncü sırada yer alıyor. Gruptan lider çıkmayı garantileyen Bayern ise aynı gün 4 puanlı Kopenhag'ı konuk edecek.

Grubun son maçında Galatasaray, Kopenhag'a konuk olacak. Manchester United ise grup lider Bayern Münih'i konuk edecek.

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