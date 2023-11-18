×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Galatasaray'ın eski yıldızı Marcao'da flaş gelişme! Beşiktaşlı yönetici açıkladı: Transferini hediye ederim

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Beşiktaş#Marcao
Galatasarayın eski yıldızı Marcaoda flaş gelişme Beşiktaşlı yönetici açıkladı: Transferini hediye ederim
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2023 12:21

Beşiktaş Futbol AŞ'de yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Tarkan Ser, yeni seçilecek yönetimin istemesi halinde Marcao'nun transferini hediye olarak bitirebileceğini açıkladı.

Haberin Devamı

Galatasaray'dan 2022-2023 sezonu başlamadan ayrılan ve Sevilla'ya transfer olan Marcao'da flaş bir gelişme yaşandı.

13 MİLYON EUROYA GİTTİ

Sevilla, Brezilyalı stoper için Galatasaray'a 13 milyon euro bonservis ücreti öderken şu ana kadar beklediği verimi alamadı.

İmza attığı günden beri sakatlıklarla boğuşan ve düzenli forma şansı bulamayan 27 yaşındaki oyuncu, Sevilla'da yalnızca 11 maça çıkabildi.

'TÜRKİYE'YE DÖNEBİLİR' İDDİALARI VARDI

İspanya'da mutsuz olan Marcao için son günlerde Türkiye'ye dönebileceği yönünde iddialar yayılmaya başlamıştı.

Sevilla'nın, oyuncuyla yolları ayırma kararı aldığı ve Marcao'nun Galatasaray'a da önerildiği ileri sürülmüştü.

Gözden KaçmasınBeşiktaşın eski golcüsü Eneramo yıllar sonra pişmanlığını açıkladı Fenerbahçe teklif yaptı, kalbimdeki sorun...Beşiktaş'ın eski golcüsü Eneramo yıllar sonra pişmanlığını açıkladı! 'Fenerbahçe teklif yaptı, kalbimdeki sorun...'Haberi görüntüle

İSTANBUL'A GELDİ

Spor Arena'nın edindiği bilgiye göre; Marcao, geçtiğimiz gün İstanbul'a geldi.

Haberin Devamı

Galatasarayın eski yıldızı Marcaoda flaş gelişme Beşiktaşlı yönetici açıkladı: Transferini hediye ederim

MARCAO'YU HEDİYE EDERİM

Bu gelişmeler üzerine Spor Arena'dan İsmail Er'e konuşan Beşiktaş Futbol AŞ'de yönetim kurulu üyesi Tarkan Ser, seçilecek yeni yönetimin istemesi halinde Marcao'nun transferi komnusunda üzerine düşeni yapacağını söyledi.

Tarkan Ser, "Marcao yakın dostum. Yönetime kim seçilirse seçilsin, eğer ihtiyaç varsa Marcao transferini bitirip hediye ederim. Beşiktaş’ta hizmet etmek için yönetimde olmak zorunda değiliz. Her zaman emrindeyiz" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'TA BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul 26 Kasım tarihinde gerçekleşecek.

Belirtilen tarihte kongrede çoğunluk sağlanamazsa 3 Aralık tarihinde çoğunluğa bakılmaksızın seçim yapılacak

Mevcut başkan Ahmet Nur Çebi’nin yeniden aday olmayacağını açıklanmasıyla birlikte Beşiktaş'ta seçim öncesi adaylar belli oldu. Beşiktaş'ta başkanlık seçimine Serdal Adalı ve Hasan Arat aday olarak katılacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Beşiktaş#Marcao

BAKMADAN GEÇME!