Galatasaray'ın eski yıldızı Marcao'da flaş gelişme! Beşiktaşlı yönetici açıkladı: Transferini hediye ederim

Haberin Devamı

Galatasaray'dan 2022-2023 sezonu başlamadan ayrılan ve Sevilla'ya transfer olan Marcao'da flaş bir gelişme yaşandı.

13 MİLYON EUROYA GİTTİ

Sevilla, Brezilyalı stoper için Galatasaray'a 13 milyon euro bonservis ücreti öderken şu ana kadar beklediği verimi alamadı.

İmza attığı günden beri sakatlıklarla boğuşan ve düzenli forma şansı bulamayan 27 yaşındaki oyuncu, Sevilla'da yalnızca 11 maça çıkabildi.

'TÜRKİYE'YE DÖNEBİLİR' İDDİALARI VARDI

İspanya'da mutsuz olan Marcao için son günlerde Türkiye'ye dönebileceği yönünde iddialar yayılmaya başlamıştı.

Sevilla'nın, oyuncuyla yolları ayırma kararı aldığı ve Marcao'nun Galatasaray'a da önerildiği ileri sürülmüştü.

İSTANBUL'A GELDİ

Spor Arena'nın edindiği bilgiye göre; Marcao, geçtiğimiz gün İstanbul'a geldi.

Haberin Devamı

MARCAO'YU HEDİYE EDERİM

Bu gelişmeler üzerine Spor Arena'dan İsmail Er'e konuşan Beşiktaş Futbol AŞ'de yönetim kurulu üyesi Tarkan Ser, seçilecek yeni yönetimin istemesi halinde Marcao'nun transferi komnusunda üzerine düşeni yapacağını söyledi.

Tarkan Ser, "Marcao yakın dostum. Yönetime kim seçilirse seçilsin, eğer ihtiyaç varsa Marcao transferini bitirip hediye ederim. Beşiktaş’ta hizmet etmek için yönetimde olmak zorunda değiliz. Her zaman emrindeyiz" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'TA BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul 26 Kasım tarihinde gerçekleşecek.

Belirtilen tarihte kongrede çoğunluk sağlanamazsa 3 Aralık tarihinde çoğunluğa bakılmaksızın seçim yapılacak

Mevcut başkan Ahmet Nur Çebi’nin yeniden aday olmayacağını açıklanmasıyla birlikte Beşiktaş'ta seçim öncesi adaylar belli oldu. Beşiktaş'ta başkanlık seçimine Serdal Adalı ve Hasan Arat aday olarak katılacak.