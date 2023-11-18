Beşiktaş'ın eski golcüsü Eneramo yıllar sonra pişmanlığını açıkladı! 'Fenerbahçe teklif yaptı, kalbimdeki sorun...'

Haberin Devamı

2011 yılının ara transfer döneminde Tunus 1.Lig ekibi Esperance’den Sivasspor’a transfer olan Michael Eneramo, Yiğidolar’da çıktığı 108 maçta 38 kez gol sevinci yaşarken, 18 de asist katkısı sağladı. Sivasspor’daki etkili oyunun ardından Süper Lig devlerinin dikkatini çeken Nijeryalı eski golcü, 2013 yılında Hırvat teknik direktör Slaven Bilic yönetimindeki Beşiktaş’ın yolunu tuttu. Büyük umutlarla transfer olduğu ve 2 yıllık sözleşmeye imza attığı Beşiktaş’ta fazla forma şansı bulamayan ve sağlık sorunu iddialarıyla gündeme gelen Eneramo, siyah-beyazlı ekipte forma giydiği 5 maçta 1 gol kaydetti. Nijerya Milli Takımı’nda 11 maçta görev alan eski santrfor, burada 3 gollük performans sergiledi. 2018 yılında futbolu bırakan Nijeryalı eski golcü Michael Eneramo, Sivasspor ve Beşiktaş’taki dönemleriyle ilgili düşüncelerini aktardı.

Haberin Devamı

NİJERYALI ESKİ SANTRFOR MİCHAEL ENERAMO’NUN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

“SİVASSPOR’DA HARİKA BİR SEZON GEÇİRDİM, TÜRKİYE’NİN BÜYÜK KULÜPLERİ BENİMLE İLGİLENDİ”

2011 yılında Sivas’a geldiğimde havanın çok soğuk olduğu farklı bir ortam vardı. Ama yine de Sivasspor’a çok hızlı adapte oldum. Rıza Çalımbay Hoca, ortama çok hızlı adapte olmamda bana çok yardımcı oldu. Sivasspor ile harika bir sezon geçirdim. Rıza Çalımbay ile çalışma fırsatı yakaladım. Rıza Çalımbay, bana inandı. Sivasspor’da birçok yetenekli oyuncuyla beraber çalıştım. Türkiye’nin ve Avrupa’nın büyük kulüpleri transfer etmek için benimle ilgilendi. O dönem Beşiktaş’ın haricinde Fenerbahçe, Trabzonspor ve Bursaspor’dan transfer teklifi aldım. Bursaspor ve Beşiktaş benimle daha fazla ilgilendi ve daha sonra Beşiktaş ile anlaştım.

“BEŞİKTAŞ’A TRANSFERİM SIRASINDA DOKTOR KALBİMDE SORUN OLDUĞUNU SÖYLEDİ”

Beşiktaş’a transferim esnasında yapılan ilk sağlık kontrollerinde doktor, kalbimde büyüme ve kalp ritmimde bozukluk olduğunu söyledi. Daha sonra başka bir hastanede yine test yaptırdım. Bu sefer sonuçlar iyiydi ve kalbimle ilgili hiçbir sorunum yoktu. Daha sonra Beşiktaş’la sözleşme imzaladım. Beşiktaş'a gittiğime pişman değildim. Tek pişmanlığım orada yeterli süreye sahip olamamaktı ve bu Slaven Bilic’in kararıydı. Beşiktaş’ta hiçbir zaman yeterince oynayamadım. Bu yüzden Slaven Bilic’in kararıyla daha fazla süre almak için Karabükspor’a gitmek zorunda kaldım. Beşiktaş stadyumu harikaydı ve taraftarlar inanılmazdı. Beşiktaş, bence takımını en iyi şekilde destekleyen taraftarlardan birine sahipti.

Haberin Devamı

“RIZA ÇALIMBAY’IN, BEŞİKTAŞ’TAKİ ATMOSFERİ DEĞİŞTİREBİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

Şenol Güneş, bence iyi bir teknik direktör. Beşiktaş ve Türk futbolu için çok iyi işler yaptı. Burak Yılmaz harika bir oyuncuydu ve oyun tecrübesi vardı. Burak Yılmaz’ın istifası, sonuçların iyi olmaması ve Beşiktaş’ın lig tablosunda bulunduğu yeri hak etmemesinden kaynaklanıyor. Bazen futbolda her şeyinizi verebilirsiniz ama yine de sonuç gelmeyebilir. Şimdi Beşiktaş’a gelen Rıza Çalımbay Hoca’nın takımdaki atmosferi değiştirebileceğini düşünüyorum. Rıza Hoca’nın yönetiminde 2 yıl oynadım. O, çok disiplinli ve çalışkan bir teknik direktör. Rıza Hoca, oyuncuları anlıyordu ve oyuncularla nasıl konuşulacağını biliyordu. Ayrıca oyununuzu nasıl geliştireceğinizi biliyordu. Rıza Çalımbay, umarım Beşiktaş'ta başarılı olur.

Haberin Devamı

“PAUL ONUACHU, GOL KRALI OLABİLİR. GALATASARAY, ŞAMPİYONLUK İÇİN İYİ DURUMDA”

Trabzonspor’un forveti Paul Onuachu muhteşem bir forvet ve çok güçlü. Onuachu, ayrıca hızlı bir forvet ve her açıdan gol atabiliyor. Çok büyük bir potansiyele sahip, şu anki formuyla devam ederse Onuachu’nun gol kralı olabileceğine inanıyorum. Süper Lig’i takip ediyorum. Biliyorsunuz futbolda lig uzun bir maraton gibidir. Kimin şampiyon olacağıyla ilgili tahmin yapamazsınız. Ama yine de Galatasaray’ın şampiyonluğu kazanma konusunda iyi durumda olduğunu düşünüyorum.