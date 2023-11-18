Galatasaray'ın hücum karnesi çelişkilerle dolu! Fenerbahçe fark attı, en iyisi Volkan Demirel...

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Mauro İcardi, Wilfried Zaha, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz gibi uluslararası forvetlere sahip olan sarı kırmızılı takım Süper Lig’in en fazla şut çeken ekibi olmasına karşın, bunların gole çevrilme oranında en kötüler arasında...

Galatasaray averajla ikinci sırada

OPTA verilerine göre, Süper Lig’de geride bıraktığımız 12 haftada rakip kalelere toplam 220 şut çeken sarı kırmızılı takım, bunların 22’sini golle sonuçlandırdı ve yüzde 10 başarı yüzdesine ulaştı. Puan cetvelinde 31 puan ve averaj farkıyla lider Fenerbahçe’nin ardından ikinci basamakta bulunan sarı kırmızılılar, şutların gole çevrilme istatistiğinde 12. sırada yer alarak ilk 10’a bile giremedi.

Fenerbahçe en çok gol atan takım

211 şutla Galatasaray’dan sonra en fazla şut denemesinde bulunan ikinci takım olan Fenerbahçe, 31 gol atarak yüzde 14.69 başarı oranı yakaladı ve sıralamada 3. basamağa yerleşti. Sarı lacivertliler aynı zamanda ligin en skorer ekibi. Şutlarını gole çevirme istatistiğinde en başarılı takım, Atakaş Hatayspor. Volkan Demirel’in ekibi, 130 şutun yüzde 15.38’ini gole çevirerek rakip ağları 20 kez havalandırdı.

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Hatayspor az ama öz şut atıyor

Ligin en skorer 6. ekibi Hatayspor’un aynı zamanda, RAMS Başakşehir’in (118) ardından en az şut çeken ikinci ekip olması, ne kadar etkili şut attıklarının göstergesi. Trabzonspor, 139 şutun 21’ini gole çevirip yüzde 15.11 başarı oranıyla ikinci basamağa yerleşirken, 163 şutta 18 gole ulaşan Beşiktaş yüzde 11.18 ile 8. sırada yer aldı. Şutların gole çevrilme istatiğinde ligin başarı ortalaması ise yüzde 10.87.