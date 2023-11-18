Leipzig'den Galatasaray'a Angelino için olumsuz yanıt

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Galatasaray, 1.5 milyon euro kiralama bedeliyle Angelino'yu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna katmıştı. İspanyol sol bekin satın alma opsiyonunun ise 6 milyon euro olduğu açıklanmıştı.

3 MAÇA DAHA ÇIKARSA OPSİYON DEVREYE GİRECEK

Galatasaray'da şu ana kadar 17 maçta görev yapan Angelino'nun satın alma maddesi, 3 maça daha çıkması halinde devreye girecek ve Galatasaray bonservisini 6 milyon euro karşılığında almak durumunda kalacak.

LEIPZIG'DEN OLUMSUZ YANIT GELDİ

Beklenen performansı veremeyen Angelino için Galatasaray'ın Leipzig ile görüşüp satın alma opsiyonunu kaldıracağı yönünde haberler çıkmıştı.

Bild'in haberine göre iki takım bu konuyla ilgili görüştü ve Leipzig'den olumsuz yanıt geldi.

Haberde Galatasaray'ın Leipzig'e opsiyonun kalkmaması halinde Angelino'yu bir daha oynatmayabileceğini ilettiği, Alman kulübün ise sözleşmede değişikliğe gitmeye yanaşmadığı ifade edildi.

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"YENİDEN 11'E ALINACAK"

Bild'in haberinde son iki maçta süre almayan Angelino'nun zorlu fikstürde yeniden ilk 11'de görev alacağı ve satın alma opsiyonunun büyük ihtimalle devreye gireceği belirtildi.