Futbol tarihini değiştiren kadın! Liverpool menajeri Jürgen Klopp'un eşi Ulla, 9 sene önce yaptığını yine yaptı

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İngiltere Premier Lig devi Liverpool'da tarihi başarılar yakalayan, milyonlarca taraftarın sevgilisi olan Jürgen Klopp'un 2024'te bitecek sözleşmesi 2026'ya uzatıldı.

Premier Lig'de Manchester City ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren, Devler Ligi'nde ise yarı final ilk maçında Villarreal'i 2-0 yenerek finale göz kırpan Liverpool, yakın gelecekteki menajer bilmecesini de çözmüş oldu.

"2024'TE AYRILACAĞIM' DEMİŞTİ

Liverpool'un başına 2015 yılında geçen Klopp, 2018 yılında 6 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı. 2020 yılında Liverpool'u 30 yıl sonra Premier Lig'de şampiyonluğa taşıyan Alman çalıştırıcı, mevcut sözleşmesi sona erdiğinde takımdan ayrılacağını söylemişti.

Klopp o dönem yaptığı açıklamada; "Liverpool'da 4 yılım daha kaldı. 2024'te sözleşmem sona erecek. Ondan sonra hayat devam edecek tabii ki. Mainz'dan sonra yaptığım gibi, 1 yıl ara vereceğim. O 1 yıl boyunca hiçbir şey yapmayacağım." ifadelerini kullanmıştı.

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KARARINDAN DÖNDÜ, YENİ SÖZLEŞME İMZALADI

2024'e 2 sezon kala Liverpool'da taraftarlar Klopp sonrasında ne yapacaklarını düşünmeye başlamışken müjdeli haber geldi. Liverpool, Jürgen Klopp'un sözleşmesinin 2026 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

YENİ SPORTİF DİREKTÖRÜN ETKİSİ...

Sezon sonunda ayrılacak olan mevcut sportif direktör Michael Edwards'ın yerine Klopp'un yakın ilişki kurduğu Julian Ward'ın gelecek olmasının 54 yaşındaki teknik direktörün kararında etkili olduğu belirtildi.

KALMA KARARINDA EŞİ ULLA'NIN ETKİSİ BÜYÜK

Liverpool sosyal medya hesaplarında yayınlanan videoda camiaya seslenen Jürgen Klopp, 2 yıl daha takımın başında olacağını söylerken bir dikkat çeken detaydan daha bahsetti.

"Esas soru niçin kalıyorum? Çünkü Ulla kalmak istedi. Ben de iyi bir eşin yapması gerekeni yaptım ve kaldım. Ben hayatımdaki en önemli imzayı eşim Ulla ile evlenirken attım. Bir gün mutfakta otururken '2024'te bu güzel insanları, bu güzel takımı gerçekten bırakıp gidecek miyiz? Ben kalmak istiyorum' dedi. Ben de sözleşmeyi imzaladım."

ULLA KLOPP 2013'TE DE TARİHİN AKIŞINI DEĞİŞTİRMİŞTİ

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Bu müdahale, Jürgen Klopp'un eşi Ulla'nın Alman teknik adamın kariyerine yaptığı ilk müdahale değil. Daha büyüğü, belki de İngiltere ve Avrupa futbol tarihinin değişmesine sebep olan bir müdahalesi daha var Ulla Klopp'un.

Geçmiş yıllarda İngiliz basınında çıkan habere göre Manchester United, Sir Alex Ferguson'un emekliliği sonrası göreve Jürgen Klopp'u getirmeyi düşünüyordu. Klopp o dönemde Borussia Dortmund ile Bundesliga'da şampiyon olmuş ve Devler Ligi'nde takımını finale çıkarmıştı.

Liverpool'un efsane futbolcularından Phil Thompson'ın anlattığına göre 2013 yılında Manchester United ile görüşmeler yapılırken araya Klopp'un eşi Ulla girer ve Manchester United'a gitmemesini söyler. Klopp 'Neden?' diye sorunca da 'Öyle işte, bir his... Liverpool senin için daha uygun' der.

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Eşi Ulla'yı dinleyen ve Manchester United'ı reddeden Klopp iki yıl sonra Liverpool'un başına geçer. Gerisi malum...

7 KUPA KAZANDI

2015 yılından beri görev yaptığı Liverpool'da 2019/20 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Jürgen Klopp, 2018/19 sezonundaki Şampiyonlar Ligi kupası da dahil toplamda 7 kupa kazanma başarısı gösterdi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNE GEÇTİ

Opta'nın verisine göre ise Jürgen Klopp, Marcelo Lippi ve Ottmar Hitzfeld ile birlikte Şampiyonlar Ligi tarihinde evindeki yarı final maçlarının tamamını kazanıp turnuvada en çok maça çıkan teknik direktör oldu. (4/4; Marcelo Lippi ve Ottmar Hitzfeld ile eşit).