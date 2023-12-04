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Fredli Fenerbahçe, Süper Lig'de Sivasspor'u ağırlıyor

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#Fenerbahçe#Sivasspor#Süper Lig
Fredli Fenerbahçe, Süper Ligde Sivassporu ağırlıyor
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2023 07:00

Ülker Stadı’nda oynanacak maç saat 20.00’de başlayacak. Kanarya, sakatlığı nedeniyle oynamadığı 5 karşılaşmada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldığı Sambacı’nın dönüş maçını kazanıp zirvedeki yerini korumayı hedefliyor.

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Trendyol Süper Lig’de 14. haftaya averaj farkıyla lider giren Fenerbahçe, bu akşam EMP Yapı Sivasspor’u konuk edecek. Ülker Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Sarı lacivertlilerde sakatlığı nedeniyle 3 Süper Lig, 2 Konferans Ligi maçında oynayamayan Fred, bugün forma giyebilecek. Brezilyalı oyuncudan yoksun çıktığı 5 maçta sadece Karagümrük’ü 2-1 yenebilen Fenerbahçe, Adana Demir ile 1-1 berabere kalırken, Trabzonspor’a 3-2, Ludogorets’e 2-0 ve son olarak Nordsjaelland’a 6-1 mağlup olmuştu.

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DJiKU BUGÜN DE RiSKE EDiLMEYECEK 

Sarı lacivertlilerde yine sakatlık sebebiyle Nordsjalleand karşılaşmasında yer alamayan Ferdi Kadıoğlu da Sivasspor karşısında sahada olacak. Sakatlığı büyük ölçüde geçen Alexander Djiku’nun ise bugün riske edilmeyip kulübede oturtulması bekleniyor. Sakatlıkları süren Becao ve Zajc ile iyileşmelerine karşın hazır olmayan Serdar Aziz ve Mert Hakan ise Sivasspor karşısında görev yapamayacak. 14. haftaya 15 puanla 13. sırada giren Yiğido, geçen hafta sahasında karşılaştığı Trabzonspor ile 3-3 berabere kalmıştı.

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#Fenerbahçe#Sivasspor#Süper Lig

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