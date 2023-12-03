×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe yanıtı

Güncelleme Tarihi:

#Emre Belözoğlu#Ankaragücü#Beşiktaş
Emre Belözoğlundan Fenerbahçe yanıtı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2023 23:31

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu. Emre Belözoğlu, evlerinde 1-1 berabere biten Beşiktaş maçı sonrasında, “2 puanı kaçıran tarafın biz olduğumuzu düşünüyorum” dedi.

Haberin Devamı

Ankaragücü, Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Ankara’da Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, “Maç boyunca kendilerini destekleyen MKE Ankaragücü taraftarlarına teşekkür ederek söze başladı.

Belözoğlu, "Taraftarımıza 3 puanı armağan etmek en büyük isteğimizdi. Büyük fotoğrafa bakıldığında oyuncularım bence istediler. 2 puanı kaçıran tarafın biz olduğumuzu düşünüyorum. Karşımızda çok değerli ve önemli oyunculara sahip büyük bir takım var. 1 puan beni hiçbir zaman mutlu edecek bir gerçek olmadı hayatımda. Kazanan-kaybetmeyen kimliğe ulaşmak adına yarım da olsa bir adım olarak görüyorum bunu" değerlendirmesinde bulundu.

Son dönemde kendisinin 'Fenerbahçeliyim' şeklinde verdiği demece ilişkin yöneltilen soruyu yanıtlayan Belözoğlu, "Bu ülkede ben 16 yaşımdan bu yana eleştiri alıyorum. Çok büyük iftiralarla da karşı karşıya kaldım. Fenerbahçeliyim, bir gün Fenerbahçe'ye karşı hangi takımda olursam olayım, bunu Başakşehir'de de yaptım, burada da Allah'ın izniyle yapacağım. Benim ekmeğini yediğim ve benden bir şeyler bekleyen bir camia var. Ben Ankaragücü'nün başarısı için karşıma kim çıkarsa çıksın elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Türkiye'de maalesef ki popülist bir yapı var. Algıyı yönetmek isteyen bir yapı var. Ben hiçbir zaman onların oyuncağı olmadım. Benim için bir gerçek var, futbol ve futbola hizmet etmek. Fenerbahçe'nin çok önemli dönemlerinde futbolcusu oldum, teknik direktörlüğünü yaptım, sportif direktörlüğünü yaptım. Fenerbahçeliyim demekten de hiçbir zaman geri durmam. Ama Ankaragücü-Fenerbahçe maçında Ankaragücü'nün kazanması için her şeyi ortaya koyarım" diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emre Belözoğlu#Ankaragücü#Beşiktaş

BAKMADAN GEÇME!