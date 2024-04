Franco Di Santo yıllar sonrası açıkladı: 'Transferim hazırdı, Türkiye'ye uçmak üzereydim ama...' | Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin atmosferleri...

Haberin Devamı

2008 yılında büyük umutlarla ve ‘yeni Maradona’ lakabıyla Chelsea’ye transfer olan Franco Di Santo, Londra ekibinde sadece 16 maçta forma giydi ve FA Cup zaferi yaşadı. Luiz Felipe Scolari, Guus Hiddink ve Carlo Ancelotti gibi önemli isimlerle çalışan Di Santo, beklenen çıkışı Werder Bremen ve Schalke 04 takımlarında yaparak Arjantin Milli Takımı’na seçildi ve o dönem Messi ile Tangocuların forvet hattında oynayan isimlerinden biri oldu. Ülkemizde 2021-2022 sezonunda Göztepe ile Süper Lig’de mücadele eden eski ‘Wonderkid’; Copa America kadrosuna seçilmesi beklenen vatandaşı Mauro Icardi’nin performansı, Ancelotti’den yeterli şansı bulamayan Arda Güler’in durumu ve Göztepe’deki günleri ile ilgili düşüncelerini anlattı.

FRANCO Dİ SANTO İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ ÖZEL RÖPORTAJ ŞÖYLE:

“DROGBA, ANELKA, BALLACK VE LAMPARD GİBİ YILDIZLARLA OYNAMAK HARİKAYDI”

2008 yılında Şili ekibi Audax Italiano’dan İngiliz devi Chelsea'ye transfer oldunuz. Londra ekibinde o dönem dünya futbolunda adından söz ettiren isimlerle oynamak futbolunuza neler kattı?

Chelsea’de Drogba, Anelka, Ballack, Lampard ve John Terry gibi futbolcularla oynamak, aynı soyunma odasını paylaşmak ve maçlara giderken yaptığımız yolculuk bile benim için harikaydı. Yıldız futbolcu olmalarına rağmen bana karşı her zaman çok alçakgönüllüydüler. Onlardan sadece futbolu değil, nasıl bir insan olmak gerektiğine dair hayatın içinden bilgiler de öğrendim. İyi bir karakteri ve güçlü mantaliteye sahip olmayı da onlardan öğrendim. Mesela Drogba’nın futbolculuğu kadar insanlığı da çok iyiydi. Hayatın her alanında mükemmel bir insandı. Her yardıma ihtiyacım olduğunda bana her zaman elini uzattı. Onunla tanıştığım için gerçekten minnettarım, bu benim için bir şerefti.

“EVİMİN CAMININ ÖNÜNDE DROGBA’NIN GELMESİNİ BEKLİYORDUM”

Forvet hattında o dönem görev yaptığın isimlerden biri de Drogba’ydı. Fildişili yıldız ile olan iletişimin nasıldı?

Drogba, bu dünyadaki mükemmel bir insanlardan biriydi. Chelsea’de bir gün takım toplantımız vardı. Drogba, toplantıdan sonra beni doğum günü partisine götürmeyi teklif etti. Ben de, tabii ki neden olmasın dedim. Beni arabasına aldı. Henüz 17 yaşındaydım ve onun arabasına binmek bile çok çılgıncaydı. Böyle mükemmel bir oyuncunun size değer verip bunu teklif etmesi bile gerçekten farklı bir duygudur. Bana akşam 20.30’da hazır olmamı söylemişti ama ben heyecandan 17.30’da hazırlanmıştım. Evimin camının önünde Drogba’nın gelmesini bekliyordum. Bu gerçekten harikaydı.

“CHELSEA’DEKİ GÜNLERİM BENİM İÇİN ÇOK GÜZEL BİR DENEYİMDİ”

Chelsea’de oynadığın dönem takım arkadaşların sana ‘yeni maradona’ diyorlardı. Hem bu benzetme hem de Chelsea’deki döneminle ilgili neler söylemek istersin?

Aslında ben o dönem Maradona’nın oynadığı futbola yakın bile değildim. Bu takma adın bana verilmesi ona gerçekten ayıp olur. Maradona, dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncusuydu. Bundan sonra da Messi ile birlikte öyle kalmaya devam edecek. Gerçekten onunla benim aramda hiçbir benzerlik yoktu. Tek ortak noktamız ikimizin de Arjantinli olmasıydı. Chelsea günlerim benim için çok güzel bir anı ve deneyimdi. Çünkü çok gençtim. Dürüst olmak gerekirse tabii ki böyle büyük bir takımda her zaman oynamak istersiniz ama sizin önünüzde bekleyen, sizden çok daha yetenekli ve milli takımlarda oynayan oyuncular vardı. Ama ne olursa olsun kariyerim ve hayatım için harika zamanlardı. Birçok iyi insan ve mükemmel oyuncular vardı.

“GALATASARAY’A TRANSFERİM İÇİN HER ŞEY HAZIRDI AMA…”

Chelsea’deki beklenen çıkışı Werder Bremen ve Schalke 04 takımlarında yapmıştın. O dönem ismin Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılıyordu. Medyada yer alan haberler doğru muydu?

Evet, tam anlamıyla doğruydu. Galatasaray’a transferim için her şey hazırdı. Hatta Türkiye’ye uçmak üzereydim ama son anda bir problem çıktı. Hala transferimde yatan sorunun ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Sorunun tam anlamıyla ne olduğunu hiçbir zaman bilemedim. Menajerlerimle konuştum, onlar da bana ne olduğunu bilmediklerini söylediler. Öğrendiğim kadarıyla Galatasaray o an başka bir oyuncuyla da görüşüyordu ve onu alacaklardı. Yine de adımın bu iki büyük kulüple anılması benim için çok güzeldi.

“GÖZTEPE’NİN STADYUM ATMOSFERİNİ GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRMIŞTIM”

2022 yılının devre arasında dönemin Süper Lig ekibi Göztepe’ye transfer oldun. Göztepe’deki günlerin ve takımdaki atmosferle ilgili duyguların nelerdi?

Göztepe’nin stadyum atmosferini görünce çok şaşırmıştım. Taraftarlar, bizi 90 dakika boyunca hiç susmadan destekliyordu. Oraya gelip tekrar oynamak isterdim. Çünkü orada çok rahat ediyordum. Taraftarlar sevgisini her zaman gösteriyordu. 16 maçta 3 gol atmıştım. Göztepe’nin Süper Lig’de kötü olduğu bir dönem takıma gelmiştim ama daha farklı bir zamanda gelseydim performansım daha iyi olabilirdi. Göztepe; özellikle şehir, stadyum ve taraftar olarak harika bir kulüptü.

“GÖZTEPE, SÜPER LİG’DE OLMAYI GERÇEKTEN HAK EDEN BİR TAKIM”

Göztepe, Süper Lig’e yükselme yolunda şu anda TFF 1.Lig’de avantajlı konumda bulunuyor. Göztepe’nin Süper Lig yolundaki mücadelesiyle ilgili neler söylemek istersin?

Göztepe; şehir, taraftar ve kulüp olarak Süper Lig’de olmayı gerçekten hak eden bir takım. Süper Lig’den düştüğümüz sezon bile aslında düşmeyi hak etmemiştik. Süper Lig’deki diğer takımlarla her zaman rekabet ediyorduk ama çok şanssızdık. Bazen ne kadar çabalarsanız çabalayın olmaz, istediğiniz sonucu alamazsınız. Bizde de bu oldu. Göztepe’yi yeniden Süper Lig’de görebilirsem gerçekten çok mutlu olacağım. Göztepe’yi her zaman destekliyorum. Bir gün orada yeniden görev alıp, kulübün bir parçası olmak isterim.

“TÜRKİYE’DEKİ FUTBOL ATMOSFERİ BENİM İÇİN SÜRPRİZDİ”

Türkiye’ye gelmeden önce Arjantin, İngiltere, Almanya, İspanya ve Brezilya gibi üst düzey liglerde futbol oynadın. Süper Lig’de oynanan futbolla ilgili gözlemlerin nelerdir?

Doğrusunu söylemek gerekirse Türkiye’deki futbol atmosfer benim için bir sürprizdi. Türkiye’ye gelip stadyumları ve ligi gördükten sonra burasının dünyanın en iyi liginden birisi olabileceğini düşündüm. Eleştiri anlamında değinmek istediğim bazı durumlar da var. Ligin yoğunluğu azdı ve her şey biraz eksik gibiydi. Süper Lig, biraz daha çekişmeli olmalı. Ligin mantalitesiyle ilgili de eleştiri yapabilirim. Tutku, kalite dahil her şey vardı ama rekabetçilik yoktu. Harika futbolcular ve stadyumlar vardı. Göztepe’de de bu böyleydi. Göztepe’de maçları dolu bir stadyumda oynuyorduk. Türkiye’ye gelip bunları gördükten sonra çok şaşırdım. Kötü bir futbol atmosferi yoktu ama geliştirmeleri gereken konular vardı. Çok iyi bir lig ama rekabetçilik de artırılmalı.

“BEŞİKTAŞ’IN FORMASINA VE STADYUMUNA AYRI ÖZEL HİSLER BESLİYORUM”

Süper Lig’de oynadığın dönem seni en çok hangi takımla oynadığınız maç ve stadyum atmosferi etkiledi?

Türkiye’de hangi büyük takıma karşı oynarsanız oynayın atmosfer her zaman çok çılgıncadır. Galatasaray’a karşı oynadığımız maçı hatırlıyorum, stadyum gerçekten inanılmazdı. Fenerbahçe’de de durum aynı şekildeydi. Bu arada Beşiktaş’ı da çok seviyorum ama bu kulüplerin içinden sadece bir tanesini seçmek zor gibi. Yine de Beşiktaş’ın formasına, stadyumuna ve oyun tarzına ayrı özel hisler besliyorum.

“HERKES ARDA’NIN REAL MADRİD’DE OYNAMAK İÇİN YETERLİ KALİTEYE SAHİP OLDUĞUNU BİLİYOR”

Real Madrid’in milli yıldızı Arda Güler, geldiği günden bu yana takımda forma şansı bulmakta zorlanıyor. Chelsea’de oynadığın dönem Carlo Ancelotti ile çalışmış, gelişmen için seni farklı takımlara kiralık olarak göndermişti. Tecrübeli ismin verdiği karar ve Arda Güler’e tavsiye noktasında neler söylemek istersin?

Carlo Ancelotti, Pep Guardiola ve Jose Mourinho gibi özel bir teknik direktördür. Bence Arda’nın da oynayacağı zaman gelecek. Hala çok genç ve önünde şu anda takımın tarihine geçmiş çok yetenekli oyuncular var. Arda’nın çok daha fazla çalışması lazım. Carlo Ancelotti, Arda’nın ne zaman hazır olduğunu anlayacaktır. Arda, şanssız bir zaman geçirdi ve sakatlandı. Sakatlandığı için çok fazla fırsatı kaçırdı. Herkes Arda’nın Real Madrid’de oynamak için yeterli kaliteye sahip olduğunu biliyor. Carlo Ancelotti, öyle bir hocadır ki eğer yeterince çalışırsanız ve çalıştığınızı ona gösterirseniz size kesinlikle şans verecektir. Arda, fırsatı bulduğunda da bunu iyi değerlendirmesi lazım.

“ICARDİ, ÇOKTAN BİR İDOL OLDU BİLE. AVRUPA’NIN HER TAKIMINDA RAHATLIKLA OYNAR”

Galatasaray’ın golcüsü vatandaşın Mauro Icardi, eleştirilere rağmen bu sezon 40 maçta 25 gol ve 11 asistle oynadı. Golcü futbolcunun performansını sen nasıl değerlendiriyorsun?

Mauro Icardi’nin Galatasaray’da yaptıklarıyla ilgili konuşmamızı gerektirecek bir şey yok. Gol ve asist sayıları zaten onun adına konuşuyor. O çoktan bir idol oldu bile. Oynadığı her takımda kalitesini gösterdi. Icardi, bence Galatasaray gibi bir takım arıyordu ve sonunda onu da buldu. Icardi, kendini hep böyle iyi hissederse gollerine her zaman devam edecektir. Mauro Icardi, bu performansıyla şimdi bile Avrupa’nın her takımında rahatlıkla oynayabilecek kaliteye sahip. Neler yapabileceğini her fırsatta gösteriyor. Vatandaşı olarak onun adına çok mutluyum. Umarım böyle devam eder.

“MAURO ICARDİ, BÖYLE DEVAM EDERSE COPA AMERİCA 2024’TE OYNAR”

Arjantin Milli Takımı'nda Lautaro, Alvarez, Gonzalez, Messi gibi oyuncular var ancak Mauro Icardi, Galatasaray'daki etkili oyunuyla göz dolduruyor. Sence Icardi'yi Copa America 2024 maçlarında izleyebilir miyiz?

Mauro Icardi, zaten daha önce Arjantin Milli Takımı’nda oynadı. Herkes onun kalitesini biliyor. Icardi, böyle oynamaya devam ederse Arjantin Milli Takımı teknik direktörünün ona şans tanıyacağına eminim. Arjantin, Dünya Kupası’nı kazandı. Zaten santrforları var ve genç bir takıma sahipler. Bu gerçekten zor olarak gözükebilir ama yine de böyle zamanlarda her zaman hazır olmalısınız. Her an ona da fırsat gelebilir. Icardi, böyle devam ettiği sürece neden olmasın?

“ICARDİ, COPA AMERİCA’DA LİONEL MESSİ İLE İYİ BİR İKİLİ OLABİLİR”

Icardi, forvet hattında Messi ile yeniden uyum içinde oynayabilir mi?

Messi ile oynayan her futbolcu onunla iyi bir ikili olur. Çünkü Messi ile oynamak diğer oyuncularla oynamaktan çok daha basittir. Messi, sonuçta Maradona gibi dünyanın gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biridir. Mauro Icardi’ye fırsat gelir, kendini kanıtlarsa Copa America’da Messi ile iyi bir ikili olabilir.