Ebrar Karakurt - Nataliya Goncharova olayının gerginliği sürüyor! Hareketi yapan Goncharova özür diledi ama...

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Rusya Ligi final serisinde milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un formasını giydiği Lokomotiv Kaliningrad ile Dinamo Moskova kozlarını paylaştı. Lokomotiv, Dinamo Moskova'yı 3-1 yenerek adını finale yazdırdı.

Karşılaşma sonrası milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un takım arkadaşlarıyla sevinç yaşadığı esnada Dinamo Moskova kaptanı Nataliya Goncharova, Ebrar Karakurt'a yaptığı el hareketi nedeniyle büyük tepki çekmişti.

KARAKURT: "RAKİP TAKIM KAPTANININ YAPTIĞI HAREKETLER..."

Karakurt, maç sonunda yaptığı paylaşımda "Spor ahlakı, provokasyon ve saygı en son konuşmamız gereken şey… Rakip takım kaptanının maç içinde yaptığı hareketler üzerine konuşalım." ifadelerini kullanmıştı.

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GONCHAROVA: "ÖZÜR DİLERİM AMA..."

Konuyla ilgili ilk kez konuşan Nataliya Goncharova, "Medyada bu konuda yazılanları duydum. Her şeyden önce davranışım için herkese özür dilemek istiyorum; taraftarlardan, tribünlerde bulunan tüm seyircilerden, televizyon izleyicilerinden... Bu benim tarafımdan kabul edilemez bir durumdu. Ama aynı zamanda çok sabırlı ve terbiyeli bir insan olduğumu da belirtmek istiyorum. Beni bu kadar duygusal bir tepkiye itebilmek için çok çaba sarf etmesi gerekiyordu, bu benim için doğal bir şey değil." dedi.

Ebrar Karakurt'a tepki gösteren Goncharova, "Tepkim, Ebrar'ın sahadaki sürekli provokasyonlarının bir sonucu. Bu durum sadece son maçta değil, "Dinamo" - "Lokomotiv" serisinin tamamı boyunca devam etti. Karakurt'un bu davranışı sadece çirkin. Bu terbiyesiz bir insanın davranışı. Bu kıza, biraz terbiyesini geliştirmesini ve maçlara gelip voleybolu seven insanlara saygı göstermesini rica ediyorum. Sadece sporda değil, genel olarak toplumda da insanlara saygı ön planda olmalıdır." şeklinde konuştu.