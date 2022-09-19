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Fırat Aydınus: "Hüseyin Göçek başarılı bir maç çıkardı"

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#Fenerbahçe#Alanyaspor#Hüseyin Göçek
Fırat Aydınus: Hüseyin Göçek başarılı bir maç çıkardı
Fırat Aydınus
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2022 07:00

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor'u 5-0 mağlup etti. Hürriyet Yazarı Fırat Aydınus, Hakem Hüseyin Göçek’in performansını değerlendirdi.

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F.Bahçe’nin çok üstün olması ve skoru erken bulup farka gitmesi, oyuncuların futbol odaklı olması hakemin işini kolaylaştırsa da Göçek maç genelinde ve spesifik kararlarda (biri hariç) başarılıydı.

Sakatlıktan çıktı, atletik testi koştu ve 4 ay sonra Sivas-İstanbul maçına atandı. Algoritma verilerine dayanarak (!) F.Bahçe-Alanya maçına atandı. F.Bahçe’nin çok üstün olması ve skoru erken bulup farka gitmesi, oyuncuların futbol odaklı olması hakemin işini kolaylaştırsa da Göçek maçın genelinde ve spesifik kararlarda (biri hariç) başarılıydı. Alanyaspor lehine sonlarında verdiği penaltı kararı hatalıydı ki ofsayt bayrağı imdadına yetişti, şans dakikası oldu.

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PEDRO’YA YAPILAN FAULDE PENALTI DOĞRU

Alanya’nın penaltı beklediği Efecan’ın şutunda Arao’nun eli kapalı olduğundan devam kararı doğruydu. 38’13”’te Crespo’nun eline gelen topta ve Efecan’a yapılan hareketlerdeki penaltı beklentilerinde devam kararları doğruydu. 45+2’de Pedro’ya yapılan faul neticesinde Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararı doğru. Yeri de çok iyiydi. 50’50”’de Valencia’nın penalti beklentisinde devam kararı doğru, ancak aldatmaya teşebbüs ettiği için sarı kart eksik kaldı.

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SON KARARINDA BAYRAK KURTARICI OLDU

69’30”’da Fenerbahçe’nin golünden önce faul beklentisi oldu. Tüm açılardan bakıldığında faul göremedim, devam doğru. 92’30”’da verdiği penaltı kararı öncesinde ofsayt çıkması şansı oldu. Çünkü penaltı kararı hatalıydı.

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#Fenerbahçe#Alanyaspor#Hüseyin Göçek

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