Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: 'Çok daha iyi olabiliriz'

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Süper Lig'de Alanyaspor'u 5-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Jorge Jesus'un açıklamaları;

Takımım her maç daha güçlü bir görüntü sergiliyor. Her maç hocalarının istedikleri fikirleri daha iyi uyguluyor. Bu da oynadığımız maçları kolaylaştırıyor hem ofansif hem defansif anlamda.

ÇOK DAHA İYİ OLABİLİR

Ligde 6 maç oynadık, 20 gol attık. Ofansif açıdan çok tehlikeli olduğumuzu gösteriyor bu. Ancak, hala çok daha iyi olabilir. Hala daha iyi seviyelere çıkabiliriz.

ŞAMPİYON OLURSAK ÖNEMİ VAR

Rekorların, ancak şampiyon olursak önemi var. Gol rekoru iyi bir gösterge. Kaleci İrfan Can dışında her oyuncum süre aldı. İyi yolda ilerliyoruz. Biz 11 kişilik bir takım değiliz. Herkesten oluşan bir takım kurduk. Kaliteli bir takımız. Aile ortamımız var. Bu da işleri kolaylaştırıyor.

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BEŞİKTAŞ MAÇI YORUMU

Fenerbahçe için oynadığı rakibinin kim olduğunun bir önemi yok. Rakibimize saygı duyuyoruz ama biz oynadığımız her maçta kendi fikirlerimizi uygulamaya çalışıyoruz. Her maç böyle olacak, bir sonraki maçta da...

HERKES ÖNEMLİ BİR ROLE SAHİP

Biz tek bir fikir doğrultusunda çalışıyoruz. Rennes maçında 11’de başlayan 3 oyuncu sadece 11’deydi. Takımın çok yönlü performans göstermesini sağlıyor bu durum. Herkes önemli bir role sahip. Sadece İrfan Can Eğribayat 11’de çıkmadı. Onun dışındaki oyuncuların hepsi 11’de oynadı. Bu da takımın daha çok motive olup güçlü hissetmesini sağlıyor. Sahada uygulamak istediğimiz fikirler arasında hala çok geliştirebileceğimiz şeyler var. Takımım da bu konuda istekli. Daha fazla antrenman yapıp çalışarak, onlarla konuşarak daha iyi bir hale getirebiliriz. Bireysel olarak geliştiğinde oyuncular, takım da gelişiyor. Türkiye A Milli Takımı’na giden 5 tane oyuncu var. Bu da çalışmaların meyvesi. Her zaman daha iyi olabiliriz.



SAKATLIK AÇISINDAN İŞLER İYİ GİDİYOR

Sakatlıklar özellikle üç günde bir maç yapan takımlarda daha sık olur. Bizim takımımızda haftada bir maç yapan takımlara kıyasla sakatlığa daha yatkın. Sağlık ekibi bunu engellemek için çok çalışıyor. Sadece Luan Peres sakat, o da bacağını direğe çarptı. Sakatlık açısından iyi gidiyor işler. Olmadığı zamanlarda olacak. Milli takıma giden oyuncuların sakatlanma ihtimali oluyor.



İSMAİL YÜKSEK MİLLİ TAKIMIN GELECEĞİ OLACAK

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İsmail, fiziksel kalitesi etkileyici genç bir oyuncu. Kazanma hırsı var. Her zaman özverisini gösteriyor. Şimdiye kadar da iyi maçlar çıkardı. Sadece Türk Milli Takımı’nın değil, tüm takımlar kalitesini gördü. Kendisi Türk Milli Takımı’nın geleceği olacak. Bir şekilde devam etmeli ve kendisine inanmalı.



ARDA’NIN DEĞERİNİ BİLİYORUZ

Arda henüz 17 yaşında bir oyuncu. Herkes onu oynarken görmek istiyor. Ama hala tabii ki geliştirmesi gereken şeyler var. Fenerbahçe ile kıyasladığımızda milli takımda oynamak daha da zor. Onun şimdilik bunun için hazır olduğunu düşünmüyorum. Oyuncunun değerini biliyoruz. Adım adım öğrenmeli ve değiştirmeli kendisini. Fiziksel anlamda çok güçlü değil, topsuz oyunda çok hızlı değil. Geliştireceği şeyler var. Yaşı sebebiyle normal bunlar. Topla çok yetenekli bir oyuncu ama futbol sadece bu değil. Futbolda yeteneğin yanına eklenmesi gereken şeyler var. O da Türk Milli Takımı’nın geleceği olacak.

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