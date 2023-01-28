Fırat Aydınus, Beşiktaş - Alanyaspor maçının pozisyonlarını değerlendirdi: İptal edilen penaltıda VAR’ın hakemi çağırması yanlıştı

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Sezonun 14. haftasındaki Sivas-Ümraniye maçından 21. haftaya kadar olan etapta 2 tane Süper Lig karşılaşmasına çıktı Yaşar Kemal Uğurlu. Geçen sezonun yükünü sırtlayan isimlerden biri olan FiFA hakemi ile yapay zekanın yıldızı bir türlü barışmadı bu yıl!

Bu maçtaki atama ilginçliği ise, geçen hafta Trabzonspor-İstanbulspor mücadelesinde Yusuf Yazıcı’nın hareketi sonrası hakemi incelemeye çağırmayan Özgür Yankaya’nın VAR, bu pozisyonun bir benzeri olan Beşiktaş-Trabzon maçında hakemi incelemeye davet eden Serkan Tokat’ın AVAR olarak görevlendirilmesiydi. Aynı futbolcunun benzer hareketlerinde zıt yorumlar yapan iki hakemin VAR odasında yan yana görev alması yapay zeka ürünü olsa gerek!

SARI KART VE FAUL HATALARI YAPTI

Maça gelince... Yaşar Kemal Uğurlu sakin ve özgüvenli kalmaya çalıştı. Futbolu bilen bir yapısı olduğu aşikar fakat doğru gösterdiği sarı kartlar olduğu gibi bazı göstermesi gereken sarı kartları çıkarmadı. Verdiği doğru faul kararları ile birlikte atladıkları da oldu. Oyunu oynatma isteği maçın tempolu olmasına katkı sağladı. Maçta yaşanan tartışmalı pozisyonları şöyle sıralamak mümkün:

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18. dakikada Cenk Tosun’a yapılan penaltıda kararı kendisinin vermesi ve VAR’a bırakmaması olumluydu.

NECiP’iN HAREKETi PENALTIYDI

27. dakikada Cavaleiro’ya yapılan faulde avantajı bırakıp Welinton tarafından Ahmed Hassan’a yapılan faulü vermesi gerekirken dönüp ilk pozisyonu değerlendirmesi hatalıydı. Ahmed Hassan’ın çekilmesine faul ve sarı kart vermeliydi. Oradan dönüp ilk pozisyonu değerlendiriyorsan, Beşiktaşlı futbolcuya kontrolsüz hareketten sarı kart çıkarmalıydın.

34. dakikada Masuaku’nun ortasında Ahmed Hassan’ın kolu doğal konumdaydı, devam kararı doğru.

36. dakikada Aboubakar’ın iptal edilen golüyle ilgili ekrana gelen ofsayt çizgisi iptal kararının doğru olduğunu gösteriyor.

47. dakikada Salih-Efecan mücadelesinde oyunu durdurmayıp avantaj oynatması gerekirdi. Madem durdurdu Salih’e sarı kart vermeliydi..

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78. dakikada Zinedine Ferhat’ın autla sonuçlanan şutu öncesi Necip’in bir önce pas atan futbolcuya yaptığı harekete penaltı verilmeliydi.

VAR KESiNLiKLE KARIŞMAMALIYDI

69. dakikada Beşiktaş ceza sahasında Masuaku-Candeias mücadelesine verilen penaltı VAR incelemesi sonucu iptal oldu. Bence penaltı kararının doğruluğu ya da yanlışlığından ziyade ‘sana göre, bana göre’ yorumlanan bir pozisyon olarak nitelendirilmeliydi. VAR’ın asla hakemi çağırmaması gerekiyordu çünkü Masuaku’nun bel ve kola bir teması gözüküyor; kimileri buna “Penaltı”, kimileri “Değil” diyebilir. Dolayısıyla buradaki önemli nokta VAR’ın karışmaması gereken bir pozisyon olmasıydı. Ama sen seminerde VAR’a gidip kararının arkasında duran hakemleri “Yanlış yaptı” diye eleştirirsen ve MHK olarak “VAR çağırıyorsa bir bildiği vardır, kararınızı değiştirin” düşüncesiyle eğitim veriyorsan, Yaşar Kemal Uğurlu’nun da VAR’a gidip bu penaltının arkasında durmaması normal.