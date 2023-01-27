Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: 'Moraller bozuktu, düzelttik'

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Süper Lig'de Alanyaspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in sözleri,

Geriden geliyoruz, işimiz hala zor. Buradan mahcup çıkmak istemiyorduk. Bizim öne çıkacağımız bir durum yok. Oyuncu ve taraftar sahnede. Oynayan ve oynatan onlar.

KAZANMAYA İHTİYACI VAR

Hem oyuncuların, hem camianın kazanmaya ihtiyacı var. Bazı oyuncuların morali bozuktu, onları düzelttik.

BEŞİKTAŞ HEP VAR

Herkes gelip gidiyor ama taraftar hep var, Beşiktaş hep var. Taraftarımız bize coşku verdi.

ŞU ANDAKİ DURUMUMUZ HALA SIKINTILI

Bizim şu andaki durumumuz hala sıkıntılı. Öyle bir durumdayız ki hem kadro oluşturacağız hem yarışacağız, geriden geliyoruz. Beşiktaş büyük bir camia ve bu camiayı coşturan taraftar. İşin sahibi de onlar. Biz gelip gidiyoruz, taraftar kaybolmuyor. Samimi olarak hem eleştiren hem takıma sahip çıkan onlar. Futbol oynayıp sonuçlar da gelince destek artıyor. Bunu daha da fazla coşkulu hale getirebiliriz. Taraftara teşekkür ediyorum. Oyunculara da teşekkür ediyorum, buna cevap verdikleri için. Müsabakalar azaldıkça oyun da güzelleşmeye başlıyor. Hala bizim aradığımız yer de değiliz. İşimizin zorluğu bu. Artık rekabetin daha fazla olduğu, güzel futbolun öne çıkacağı dönem olacak.

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BÜYÜK TAKIM RAKİBE AZ POZİSYON VEREREK OYNAMALI

Adana Demirspor maçında iyiydik. Hem oynatmayıp hem hücum etmeye çalıştık. Konya’da bunu yapmaya çalıştık, Kayseri’de akıllı oynadık. İlk bölümde penaltı gelene kadar rakibi çıkartmadan oynamaya çalışıyoruz. Golden sonra ilk pozisyonu onlar yakaladı. Oyuncular değişiyor, bu değişikliğe uyum sağlamaya çalışıyorlar. Performansı dalgalanan oyuncular var. Bazen rakibe ve oyuna göre yapıyoruz. Bu bir senaryo, tutarsa iyi, tutmazsa eleştiriler geliyor. Bugün de hatalar var. Büyük takım sürekli hamle yapıp, rakibe az pozisyon vererek oynamalı.

BASKI HER MAÇTA VAR

Rahat maç diye bir şey yok futbolda. Bu oyunun içinde var. Oynamak, kenara gelmek, hiç oynamamak gibi baskılar var. Bizim sıkıntımız oyun, henüz oturmadı. Oyun oturduktan sonra yine puan kaybedebiliriz. Bazen şans yardım eder ama şansı çoğaltmak için doğru oyunu oynamamız lazım. Öndeki oyunculara pres yaptırdık. O presle de golü bulduk, pozisyon bulduk. Oyunda çok önemli işler yaptık. Bunu yaparken bazen geç kaldık. Saiss yoktu, Redmond, Rosier yoktu. Onun da baskısı olacak. O baskıyı yenecek anlayışta olacağız. Galatasaray ve Fenerbahçe bize göre önde ama arkadan Başakşehir, Trabzonspor geliyor. Zaman zaman içinde kopmalar olacaktır. 3-4 puan farkla gelince rakipler de baskıya girecektir. Fiziksel formu üst seviyede uzun süre devam ettirmek zor olabilir. Bugün oyuncular daha güvenli oynadılar ama buna güvenirsek biz de biteriz.

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Antrenmana kontrollü çıkıyor. O da tam hazır olduğu zaman gelecek. Hazır olmadan oynayan oyuncular riske giriyor. Burada doğruyu yakalamak, ilkeyi benimsetmek de zaman alıyor.

KİMSEYE PEŞİN HÜKMÜMÜZ YOK

Koşmak için burada. Bizim peşin hükmümüz yok. Oyuncuyla tartışmadık. Buraya gelenler büyük oyuncular. Kaliteli, takıma katkı yapan oyuncu oynayacaktır. Bugün iyi oynadığını düşünüyorum. Fiziksel olarak sorunu yok, verim olarak da yapması lazım. Bugün attığı golün dışında top kopan bir oyuncuydu. Geçmişteki güzellikleri anmak güzel. Bugün de yeni bir dönem başlıyor. O zamanın güzelliklerini yaşayalı, eksiklerini giderelim.

BEN GİTTİKTEN SONRA BAŞKASI DA GELSE BEŞİKTAŞ’IN BAŞARISI İÇİN ÇALIŞACAK

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Benden önce hizmet edenlerin de katkısı var. Eksiği varsa, düzeltiriz. Takımda kim görevdeyse hepsine sahip olup, sahada en iyi futbolu oynatmak lazım. Medyada yazılır ama bize bir katkısı yok, gelişim de ani oldu zaten. Ben gittikten sonra başkası da gelse Beşiktaş’ın başarısı için çalışacak. Hep güzel tarafları konuşalım, eksikleri hallederiz.

CENK DAHA ÇOK ÇALIŞMALI

Yetenekli oyuncular yeteneklerini kaybetmezler. Daha çok çalışmalı, kenara gelip top çıkardığı zaman işini yapıyor, bazen saklandığı da oluyor. Çok çalışırsa bu golleri atmaya müsait bir oyuncu. Muleka’nın teknik, taktik eksiği var.

Şenol Güneş'TEN WEGHORST'A 'İDMAN' YANITI

Dünya Kupası’na giderken bana ihtiyacı olduğunu söylüyordu. Son anda çağrıldı takıma. Burada yürekten oynuyordu ama gitti, orada maçta oynadı. Burnley’den Beşiktaş’a geldi, bizde oynadığı oyunla Manchester United’a gitti. Sorunun cevabı saklı zaten. Eğer bir yerden yukarı gidiyorsan iyi cevap almanız lazım. Oyuncu benim oyuncum, Allah razı olsun. Bir oyuncunun söylemiyle benim antrenörlüğümü tartışacaksak, benim bir söylemimle oyuncu uçar. Kim Min-jae, Fenerbahçe’ye geldi, oradan Napoli’ye gitti. Biz hep kötümseriz, bizim hocamız yapamaz, hangi antrenmana geldiniz, niye fizik gücümüz arttı o zaman. Yalan doğrudan kaçar, doğruları söylerseniz onlar ortada kalmaz. Bu tür söylemler piyasada prim yapıyorsa yanlış yapıyorsunuz. Biz insana insan gözüyle bakarız, ayrım yapmayız. Bizde kendi insanımızı yok etme anlayışı var.

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