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Beşiktaş'ta Cenk Tosun, Alanyaspor maçıyla zirveye yerleşti! Şenol Günel ile çok farklı, yıllar sonra gelen sevinç...

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#Beşiktaş#Şenol Güneş#Cenk Tosun
Beşiktaşta Cenk Tosun, Alanyaspor maçıyla zirveye yerleşti Şenol Günel ile çok farklı, yıllar sonra gelen sevinç...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2023 21:06

Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Beşiktaş-Alanyaspor maçında Cenk Tosun gollerine devam etti ve rekor kırdı. Ayrıca Aboubakar ile yaptıkları sevinç de dikkat çekti.

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Beşiktaş'ın Alanyaspor'u 3-0 mağlup ettiği Süper Lig'in 21. hafta maçında Cenk Tosun'un performansı dikkat çekti.

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GÜNEŞ'TEN 3 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, son oynadıkları Kayserispor maçına göre Alanyaspor karşısında sahaya sürdüğü 11’de 3 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Romain Saiss, Valentin Rosier ve Nathan Redmond’ın yerine Welinton, Dele Alli ve Vincent Aboubakar’a şans verdi.

Siyah-beyazlılar, Alanyaspor karşısına şu 11 ile sahaya çıktı:
“Mert Günok, Tayfur Bingöl, Welinton, Tayyip Talha Sanuç, Masuaku, Gedson Fernandes, Salih Uçan, Jackson Muleka, Dele Alli, Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar“

CENK TOSUN FORMUNU SÜRDÜRDÜ

Karşılaşmada dakikalar 20'yi gösterdiğinde sahneye Cenk Tosun çıktı ve takımını öne geçiren penaltı golünü kaydetti. Milli oyuncu penaltı pozisyonunda da yer alan isim oldu.

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Mücadelenin 50. dakikasında ise ceza sahasına çok çaprazdan girdi ve yaptığı harika vuruşla ikinci golünü kaydetti.

Beşiktaşta Cenk Tosun, Alanyaspor maçıyla zirveye yerleşti Şenol Günel ile çok farklı, yıllar sonra gelen sevinç...

ŞENOL GÜNEŞ İLE ÇOK FARKLI

Sezona Valerien Ismael yönetiminde giren Beşiktaş'ta Cenk Tosun, 9 maçta yalnızca 1 kez ağları havalandırdı.

Tecrübeli futbolcu, Şenol Güneş döneminde ligde 8 maçta forma giydi ve 7 gol kaydetti. Ayrıca Türkiye Kupası ile birlikte 10 maçta 10 gole ulaşmış oldu.

ZİRVEYE YERLEŞTİ

Gollerine devam eden Cenk Tosun, 25 golle Beşiktaş formasıyla Vodafone Park'ta en çok gol atan oyuncu oldu. Bu rekor 23 golle Cyle Larin'in elinde bulunuyordu.

YILLAR SONRA GELEN SEVİNÇ

Aboubakar, üçüncü Beşiktaş döneminde ilk kez 11'de sahaya çıkarken gol sonrasında Cenk Tosun ile klasikleşen sevinçlerini yaptı.

Beşiktaşta Cenk Tosun, Alanyaspor maçıyla zirveye yerleşti Şenol Günel ile çok farklı, yıllar sonra gelen sevinç...

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#Beşiktaş#Şenol Güneş#Cenk Tosun

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