FIBA Euroleague'de Türk finali: Fenerbahçe Alagöz Holding - ÇBK Mersin Yenişehir | Tüm Avrupa İstiklal Marşı'nı dinleyecek

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Kadın basketbolunda Avrupa’nın en büyüğünü belirleyecek Euroleague Dörtlü Finali’ne ev sahipliği yapan Çekya’nın başkenti Prag, önceki gün tarihte görülmemiş bir skandala sahne oldu. Yarı finalde USK Prag’ı 78-58 yenerek finalde Fenerbahçe Alagöz Holding ile karşılaşmaya hak kazanan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’nin oyuncuları, maçtan sonra taraftarlarıyla galibiyet kutlaması yaparken, oyunculardan Sinem Ataş, tribünden uzatılan Türk Bayrağı’nı da açmak istedi. Ancak salonda bulunan bir FIBA yetkilisi bunun yasak olduğunu öne sürüp, “Bayrak açamazsınız” diyerek, bayrağı Sinem’in elinden çekip aldı.

SİNEM VE HOLLİNGSVORTH FORMALARINDAKİ BAYRAĞI ÖPTÜ

Salondaki binlerce kişinin gözü önünde gelişen bu şok hareket doğal olarak oyuncularımızın büyük tepkisini çekti. Sinem Ataş ve ABD asıllı Türk vatandaşı olan A Milli Takımımız’da da forma giyen Kuanitra Hollingsvorth başta olmak üzere tüm ÇBK’lılar, tepki olarak formalarındaki Türk Bayrağı’nı kameralara gösterip öptü. Maçı tribünden izleyen Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış ve FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel olaya hemen müdahale ederek yetkililerle konuştu. Bayrağı oyuncularımızdan alan FIBA yetkilisi, tepkiler üzerine, “Özür dilerim, FIBA şartnamesindeki maddeleri karıştırmışım” diyerek af diledi.

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ORGANİZASYONUN EV SAHİBİ USK PRAG KULÜBÜ ÖZÜR DİLEDİ

Kadınlar Euroleague Dörtlü Finali’ne ev sahipliği yapan USK Prag Kulübü de tatsız olay nedeniyle ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’nden özür diledi. FIBA’dan yapılan açıklamada da, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’nin bugün Fenerbahçe Alagöz Holding ile oynayacağı Euroleague şampiyonluk maçında benzer bir tatsızlığın yaşanmaması için gereken tüm önlemlerin alınacağı belirtildi. Prag Fenerbahçeliler Derneği, Genç Fenerbahçeliler ve ÇBK Mersin Yenişehir taraftarları da kendi aralarında bir organizasyon yaptı. Buna göre, salona gelen her vatandaşımız yanında Türk Bayrağı getirecek ve İstiklal Marşı daha gür okunacak.

KiM GALiP GELiRSE GELSiN KAZANAN TÜRKiYE OLACAK

Bayrak skandalı ile başlayan Kadınlar Euroleague Dörtlü Finali’nin şampiyonluk ve üçüncülük maçları bugün oynanacak. TSİ 18.00’de başlayacak ilk karşılaşmada İtalyan Beretta Famila ile ev sahibi USSK Prag, üçüncülük için mücadele edecek. TSİ 21.00’de de Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, şampiyonluk için karşılaşacak. Her iki maç da TRT Spor Yıldız’dan yayınlanacak. İki Türk takımı, 8 sezon sonra Euroleague finalinde karşı karşıya gelecek. 2013-14 sezonunda Galatasaray ile Fenerbahçe finalde karşılaşmış; sarı kırmızılılar 69-58 galip gelmişti.

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