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Prag’da skandal olay! Euroleague'de finale yükselen Çukurova Basketbol'un Türk bayraklı sevinci engellendi

Güncelleme Tarihi:

#Euroleague#Çukurova Basketbol#Basketbol
Burak Akın
Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2023 21:56

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, EuroLeague Kadınlar Dörtlü Final’in ikinci yarı final karşılaşmasında ev sahibi ZVVZ USK Praha’yı mağlup ederek finalde Fenerbahçe'nin rakibi olurken maç sonrası yapılan kutlamada skandal bir olay yaşandı.

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EuroLeague'de finale yükselerek tarihi bir başarıya imza atan Çukurova Basketbol'da oyuncular büyük coşku yaşarken FIBA görevlileri skandala imza attı.

Finale yükselmenin sevincini doyasıya yaşayan Çukurova Basketbollu oyuncular parkede Türk bayrağı açmak istedi.

GÖREVLİLER ENGELLEDİ

Tribünden oyunculara Türk bayrağı verilirken FIBA görevlileri engellemeye çalıştı.

Oyuncular ısrar ederek bayrağı alırken FIBA görevlileri bir kez daha uyararak bayrağın saha içinde açılmasını engelledi.

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OYUNCULAR TEPKİ GÖSTERDİ

Çukurova Basketbollu oyuncular ise FIBA görevlilerinin bu skandal tutumuna formalarındaki Türk bayrağı armasını göstererek karşı çıktı.

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Oyuncuların Türk bayrağı armasını göstermesinin ardından tribünde bulunan taraftarlar ise alkışla karşılık verdi.

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TRİBÜNLER TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILACAK

Skandal olay sonrası harekete geçen Çukurova Basketbol yönetimi ise 16 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ile Prag'da oynanacak final maçına tribünlerde dağıtılmak üzere bayrak getirme kararı aldı.

Çukurova Basketbol'un Fenerbahçe Alagöz Holding ile oynayacağı final maçında tüm seyircilere Türk bayrağı dağıtılacak.

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#Euroleague#Çukurova Basketbol#Basketbol

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