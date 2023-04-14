Canlı | Fenerbahçe Alagöz Holding Famila Schio (Euroleague Final Four maçı)

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Kadınlar Basketbol FIBA Euroleague Final-Four yarı finalinde Fenerbahçe Alagöz ile Famila Schio karşı karşıya geliyor.

Dördüncü çeyrek oynanıyor

Fenerbahçe Alagöz: 71

Famila Schio: 68

FIBA Kadınlar Euroleague'de 9. kez Final Four'a yükselen Fenerbahçe Alagöz Holding, bu sezon Avrupa’daki macerasına A Grubunda başladı.



Grubun ilk iki haftasında Polkowice ve Szekszard'a mağlup olan Potanın Kraliçeleri, grup aşamasında daha sonra çıktığı 12 karşılaşmadan da galip ayrıldı.



Grubunu zirvede bitiren Fenerbahçe Alagöz Holding, çeyrek finalde geçen sezon finalde kaybettiği Sopron Basket'le eşleşti.



İstanbul'daki ilk maçı 82-62 kazanan Fenerbahçe Alagöz Holding, Macaristan'da oynanan ikinci maçtan da aynı skorla galip ayrıldı ve adını Final Four'a yazdırdı.

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Tarihinde 9. kez Final Four'da mücadele edecek Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, organizasyonda daha önce 4 kez final oynarken, 2 kez üçüncü, 2 kez de dördüncü olmuştu.



Sarı lacivertli ekip, Euroleague tarihinde 20 kez karşılaştığı Famila Schio'yu 15 maçta mağlup etti.



Fenerbahçe Alagöz Holding, Famila Schio'yu mağlup etmesi halinde pazar günü saat 21.00'da final, maçı kaybetmesi durumunda saat 18.00'de üçüncülük maçına çıkacak.

FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG FAMİLA SCHİO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ? İŞTE CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, Euroleague Final Four yarı finalinde sahaya çıkıyor. Sarı lacivertli Fenerbahçe Alagöz Holding, İtalya temsilcisi Famila Schio ile karşı karşıya geliyor. Kralovka Arena'da oynanan maç TSİ 16.00'da başladı ve TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor.