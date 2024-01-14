Rıza Çalımbay'a yanıt: Hamit Altıntop’u arayın, size doğruyu söylesin | Feyyaz Uçar, Fernando Santos'un istediği transferleri açıkladı

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Feyyaz Uçar: Hocamız ilk söylediği şey; 'Bu takıma bir ya da iki lider oyuncu gerekiyor’

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, “Hocamız ilk söylediği şey; 'Bu takıma bir ya da iki lider oyuncu gerekiyor.’ Öncelikli çalışmalarımız bu konuda ilerleyecek. Stoperde adaylar var. Fernando Santos o bölgeye ve ön liberoya oyuncu istiyor. Seçenekleri sunduk. Onun da listesinde isimler vardır. Bir ortak noktada mutabakata varılıp bu iki bölgeye transfer yapacağız” dedi.

Beşiktaş, Süper Lig’in 20’nci haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük’ü 3-0 mağlup etti. Maçın ardından Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galibiyetin çok önemli olduğunun altını çizen Uçar, “Son 3 maçta içeride kaybetmek, büyük takım oyunu değildi. İçeride kazanmak zorundasınız büyük takımsanız. O açıdan bugünkü galibiyet çok önemliydi. Fernando Santos'a hoş geldin diyoruz. Ümraniye'de de o havayı hissedebiliyoruz. Hoca geldiğinden beri güzel bir heyecan, disiplin pekişmeye başladı. Gerçek Beşiktaş budur. Bu galibiyeti Fernando hocamıza ve taraftarımıza armağan ediyoruz” diye konuştu.

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ABOUBAKAR’IN SAKATLIĞI

Kamerun Milli Takımı’nda sakatlık yaşayan Vincent Aboubakar’ın son durumuna ilişkin soruya Uçar, “Biz de öyle bir duyum aldık ancak ayrıntıları bilmeden konuşmak yanlış olur. Sanıyorum bir an önce buraya dönecek, tedavisi burada devam edecek diye düşünüyorum. Olması gereken de bu. Geldiği zaman daha net açıklama yaparız” dedi.

“HOCAMIZ ÇOCUKLARA ÖZ GÜVEN AŞILADI”

Portekizli teknik adam Fernando Santos’tan övgüyle söz eden Feyyaz Uçar, “Hocamız çok güzel bir şey söylemiş; öz güven. Çocuklara o öz güveni aşıladı. O gelmeden önce de biz aşılamaya çalıştık. Bir teknik adamın tecrübesi iletişimi ön plana çıkıyor. Semih son 4 maçta 5 gol atarak müthiş bir başarıya imza attı. Güzel şeyler de oluyor. 2028’e kadar burada olması, sözleşmesinin uzatılması Samet Aybaba’nın ön görüsü. Ona verdiğimiz öz güvenin karşılığını alıyoruz. Şükür ki diğer oyuncularımızın da sözleşmeleri 2026’lara kadar sürüyor. Semih ile bir örnekleme yaptık diğer oyuncularla bu sürecek” ifadelerini kullandı.

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“STOPERDE ADAYLAR VAR”

Savunmaya takviye yapılacağını aktaran Feyyaz Uçar, “Stoperde adaylar var. Fernando Santos o bölgeye ve ön liberoya oyuncu istiyor. Seçenekleri sunduk. Onun da listesinde isimler vardır. Bir ortak noktada mutabakata varılıp bu iki bölgeye transfer yapacağız” şeklinde konuştu.

“BİR YA DA İKİ LİDER OYUNCU GEREKİYOR”

Feyyaz Uçar, teknik direktör Fernando Santos ile görüşmeleri hakkında, “Hocamızın ilk söylediği şey, 'Bu takıma bir ya da iki lider oyuncu gerekiyor' dedi. Öncelikli çalışmalarımız bu konuda ilerleyecek. Daha sonra da hocamız istediğini getirebilir buraya” diye konuştu.

“HOCAYLA BİRLİKTE KARAR VERECEĞİZ”

Aboubakar’ın sakatlığının uzun sürmesi durumunda hücuma takviye yapılacak mı sorusuna, Feyyaz Uçar şu yanıtı verdi: “Elimizde 2 tane santrforumuz var. Aboubakar da gelince, 3 olacak. Hocamız kadro dışı kalan oyuncularla ilgili kendi inisiyatifini kullanacaktır. Aboubakar'la da görüşeceğini düşünüyorum. Sakatlığın durumuna baktıktan sonra nasıl bir yol haritası çizilecek, Aboubakar'dan bu sene randıman alınır mı, başka bir alternatif düşünülür mü, hocayla birlikte karar vereceğiz buna. Son 20 dakikalar sıkıntılı geçiyordu. Son 20 dakika maçı çevirdik.”

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“ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ KUPA”

Hedeflerinde bir değişiklik olmadığını hatırlatan Uçar, “Bizim hedefimizde bir değişiklik yok. Öncelikli hedefimiz kupa. Ondan sonrasında da 3'üncü olarak bitirirsek, şu andaki durumla ilgili olarak iyisi olmuş olacak Beşiktaş adına” ifadelerini kullandı.

“İYİ BİR GHEZZAL BİZİM YILDIZIMIZDIR”

Rachid Ghezzal’ın sözleşmesindeki opsiyon ile ilgili bir soruya Feyyaz Uçar, “Oyuncunun da rahatsız olduğunu düşünüyorum. Sözleşmesindeki o noktayı ortadan kaldırsak, hem Ghezzal, hem hocamız hem de biz yönetim olarak rahat ederiz. Gönlümüzden geçen şampiyonluk sezonundaki performansına ulaşması. Sakatlıkları nedeniyle son 2 sezonda bunu gerçekleştiremedi. İyi bir Ghezzal, bizim yıldızımızdır, iyi oyuncumuzdur, güvencemizdir” cevabını verdi.

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"ARTIK GERİYE BAKMAK İSTEMİYORUZ"

Feyyaz Uçar, "Fernando Santos'a kadro dışı oyuncular konusunda verilecek inisiyatif, Rıza Çalımbay'a da verilmiş miydi?" şeklinde gelen soruya, "Artık bizim takımımızın bir hocası var. Biz artık geriye bakmak istemiyoruz. Önümüze bakacağız. Rıza hocamızın bilgisi vardı. İlk kendisine bilgi verildi kadro dışında. Keşke o zaman, "Şunu değil, bunu kadro dışı bırakın ya da buna ihtiyacım var bırakmayın" demiş olsaydı olaylar çok daha farklı gelişecekti. Ben burada uzun süre yöneticilik yapmayacağım. Değişimler olacak. Yeni arkadaşlar gelecek. Tekrar yorumculuğa döndüğümde bu süreçte yaşananları söyleyeceğim tek tek. Burada yaşanılan her şeyi bir bir konuşacağım. Mesela diyeceğim ki, "Mustafa Hekimoğlu kadro bu kadar darken, niye genç Milli Takım'a gitti? Mustafa Hekimoğlu'nu Hamit Altıntop'tan kim geri talep etti? Samet Aybaba mı aradı?" Hamit Altıntop’u arayın o size doğruyu söylesin. Elin, kadron bu kadar darken, sen oyuncularını neden genç Milli Takım'a veriyorsun? Orada Hamit Altıntop'a çok teşekkür ediyoruz. Şöyle bir şey söyledi; "Oyuncunun bir Avrupa maçında oynaması, genç Milli Takım'da oynamasından daha iyi olur." Biz de kendisine çok teşekkür ediyoruz. Zamanı gelince biz de konuşuruz" diyerek sözlerini tamamladı.