Salih Uçan: Soyunma odasında söyledikleri de kritikti

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Beşiktaş'ın genç ismi Semih Kılıçsoy, Salih Uçan ve Milot Rashica, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından konuştu.

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, gol attıkça daha iyi hissettiğini kaydederken "Şehitlerimize rahmet diliyorum. Benim gollerimden ziyade, takımın kazanması önemli. Yeni hocamızla taraftarımızın önünde galip geldik, inşallah böyle devam edecek. Attıkça daha iyi hissediyorum. Daha moralli oluyorum. Elimden geldiği kadar katkı vermeye çalışıyorum." diye konuştu.

"HEPİMİZİN HOŞ HOŞUNA GİTTİ"

Fernando Santos'un maç toplantısında söylediklerini dikkat çeken Salih Uçan, "Öncelikle aziz şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Yeni hocamızla birlikte taraftarımızın önünde iyi bir başlangıç yaptık. Dün akşam bir toplantı yaptık. Hocamızın söylediği, buradaki oyuncuların ilk defa duyduğu sözlerdi. Hepimizin hoş hoşuna gitti. Soyunma odasında söyledikleri de kritikti bence."

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"5 AYDA, 5 HOCAMIZLA BİRLİKTEYİZ"

Galibiyet serisine devam etmek istediklerini kaydeden Salih Uçan, "Neler değişti, yavaş yavaş değişecek. Sezona bakıldığında çok kırılan, kırgın bir süreç yaşayan Beşiktaş var. Açıkçası zor bir süreçten geçtik. Belki birçok oyuncunun kariyerinde böyle bir şey olmamıştır. 5 ayda, 5 hocamızla birlikteyiz. Geçen sene de kötü bir süreçten geçip galibiyet serisi yakalayan Beşiktaş vardı. İnşallah yine galibiyet serisi yakalamak istiyoruz. Yeni bir başlangıç olur umarım. Böyle kazanarak devam ederiz." dedi.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR GALİBİYETTİ"

Müsabakada çok iyi oynadıklarının altını çizen Rashica, "Bugün çok iyi oynadık. Hepimiz elimizden geleni yaptık. 3 güzel gol attık. Sonucunda da 3 puanı aldık. Taraftarımızı mutlu ettik ama hepimiz için de çok önemli bir galibiyetti" diye konuştu.



"HOCAMIZ YENİ FİKİRLER VE ENERJİYLE GELDİ"



Takımdaki herkesin farklı bir reaksiyon gösterdiğini belirten 27 yaşındaki hücum futbolcusu, "Hocamız, yeni fikirler ve farklı bir enerjiyle geldi. Buna da ihtiyacımız vardı. Herkes de farklı bir reaksiyon gösterdi. İki üç gündür birlikte idman yapıyoruz. Bugün de görmüşsünüzdür. Bu tempomuza ve oyunumuza yansıdı. Böyle devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.



"İYİ YOLDA İLERLİYORUZ"



İyi oynamaya devam etmek istediklerini belirten Rashica, şunları kaydetti:



"Sadece ikimiz değil aslında takımımız bize yardımcı oluyor. Bizi iyileştiren takım arkadaşlarımız. İdmanlarda çalıştığımız şeyleri yapıyoruz. Kale önünde bitiricilik anlamında daha iyi olmak için çalışıyoruz. Bu işe de yarıyor. Semih genç bir oyuncu. İyi yolda ilerliyoruz. Bu şekilde devam etmek istiyoruz."



"DAHA DA İYİ OLACAĞIZ"



Teknik direktör Fernando Santos ve ekibinin siyah-beyazlı takıma gelmeden gözlemdiği şeyler olduğunu anlatan hücum Kosovalı forvet, "Hepimiz hocamızın oyun tarzını biliyoruz. Kendi fikirleri var. Farklı fikirleri var. Kendi ekibi var. Bu fikirleri bize yansıtmaya çalışıyor. Bize yardımcı olmaya çalışıyorlar. Daha önceden gözlemledikleri detaylar var. Bunların üzerinde çalışıyoruz. Önümüzde zaman da var. Daha da iyi olacağız" diyerek sözlerini tamamladı.