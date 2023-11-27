Ferdi Kadıoğlu için Alman devi kapıyı çaldı, Fenerbahçe 30 milyon Euro talep etti

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Fenerbahçe’nin geleceğe yatırım projesi olarak 2018 yılında Hollanda’nın NEC Nijmegen takımından 1.4 milyon Euro ödenerek transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu, büyük gelişim kaydederek piyasa değerini katladı.

TAM BİR "JOKER"

Fenerbahçe'nin son 3 sezonunda takımın değişmezi olan Ferdi; sol bek, sağ bek, orta saha olmak üzere çeşitli mevkilerde oynarken çıkışı bek pozisyonunda yaptı.

Hem Fenerbahçe'de hem de Milli Takım'da takımın "joker" ismi olan Ferdi, performansıyla göz doldururken taliplerini artırmaya devam ediyor.

DEVLERİ PEŞİNE TAKTI

Adı sık sık Milan, Ajax ve Premier Lig ekipleriyle anılan Ferdi Kadıoğlu için bir iddia da Almanya'dan geldi.

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DEVRE ARASINDA TEKLİF YAPILACAK

Alman basınından Bild'de yer alan habere göre; Borussia Dortmund'un ara transfer döneminde Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmek için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı kaydedildi.

Devre arasından oyuncu göndermeye sıcak bakmayan Fenerbahçe'nin ise Ferdi Kadıoğlu için Alman kulübünden 30 milyon Euro bonservis talep ettiği belirtildi.

FENERBAHÇE SICAK BAKMIYOR

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamadan ayrılmayı düşünmezken sarı lacivertli kulüp de sezon sonuna kadar ayrılığa sıcak bakmıyor.

Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe'de 12 Süper Lig maçında 1623 dakika görev aldı. UEFA Konferans Ligi’nde 7 karşılaşmada şans bulan Ferdi bu sezon 13 kez sol bek, 5 kez sağ bek olarak görev yaparken 1 gol attı, 3 de asist yaptı. Fenerbahçe’de geride kalan 5 sene içinde sol bek, sağ bek, sol ve sağ ön ile 10 numara görevlerini de üstlenen Ferdi Kadıoğlu’nun Türk Milli Takımı’nı tercih etmesi de kariyerine çok olumlu yansıdı.

Fenerbahçe ile toplamda 167 resmi maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, bu maçlarda 15 gol atıp 20 asistlik katkı sağladı.

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Sarı lacivertliler, geleceğinin çok parlak olduğunu düşündüğü oyuncunun sonraki satışından da pay alma hesapları yapıyor. Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşmesi, Haziran 2026'da sona erecek.