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MHK Başkanı İbanoğlu açıkladı! Fenerbahçe - Karagümrük maçı VAR kayıtları gerçek mi?

Güncelleme Tarihi:

#Ahmet İbanoğlu#Fenerbahçe#Karagümrük
MHK Başkanı İbanoğlu açıkladı Fenerbahçe - Karagümrük maçı VAR kayıtları gerçek mi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2023 16:38

Fenerbahçe A.Ş. - Vavacars Fatih Karagümrük maçına ait olduğu iddia edilen VAR kayıtlarına ilişkin resmi açıklama geldi. MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, sosyal medyada konuşulan diyalogların hayal ürünü olduğunu açıkladı.

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MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, Fenerbahçe A.Ş. - Vavacars Fatih Karagümrük maçına ait olduğu iddia edilen VAR kayıtlarının hayal ürünü olduğunu açıkladı.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle;

MHK olarak, hakem performanslarını her hafta dikkatle takip ettiğimizi ve bazı hakemlerimizi, ilk yarı sonuna kadar dinlendirme kararı aldığımızı, Aralık sonu yapılacak klasman değerlendirmelerinde bu analizleri dikkate alarak hareket edeceğimizi kamuoyu ile paylaşmak isterim.

Diğer taraftan, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Fenerbahçe A.Ş. - Vavacars Fatih Karagümrük maçına ait VAR kayıtlarını, MHK Başkanı olarak yetkim dahilinde dikkatle dinledim. Söz konusu VAR kayıtlarının deşifre edilip medyaya servis edildiğine dair iddia edilen diyalog, hayal ürünü ve gerçek dışıdır. İtibar edilmemesini rica ederim.

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Ahmet İbanoğlu - Merkez Hakem Kurulu Başkanı

İDDİA EDİLEN VAR DİYALOĞU ŞU ŞEKİLDEYDİ;

VAR Hüseyin Göçek: "Arda, bir dakika oyunu başlatma."

Hakem Arda Kardeşler: "Ne oldu?"

Hüseyin Göçek: "Samet kayarak giriyor, Livakovic'ten önce müdahalesi var, sağ dirseği açık. Top dirseğine çarpıyor veya dirseğiyle topu kesiyor. Pozisyona bakar mısın? Seni VAR'a davet ediyorum. Gel monitörden pozisyonu izle, yorumlayabilirsin. Kol, vücuttan fazla açık."

Arda Kardeşler: "Hüseyin, pozisyona çok uzak değildim. Önüm açıktı. Pozisyonu net gördüm. Tamamen bir çarpma, elle veya kolla oynama yok."

Hüseyin Göçek: "Benim önümde şu an görüntü duruyor. Gel istersen sen de bak pozisyona."

Arda Kardeşler: "Çok yakın mesafe. Kolun doğal konumda olduğunu düşünüyorum. Çünkü pozisyonu gördüm. Ben oyunu devam ettireceğim."

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#Ahmet İbanoğlu#Fenerbahçe#Karagümrük

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