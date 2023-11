Fenerbahçe-Fatih Karagümrük maçında çok konuşulan kararlar! 'Hemen uyarmalıydı, hakkı yok, sınıfta kaldı'

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Fatih Karagümrük ile Kadıköy'de kozlarını paylaştı.

Sarı-lacivertliler sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve 1 gün önce Galatasaray'a devrettiği liderliği geri aldı.

TADIC İLE 10 DAKİKADA GERİ DÖNDÜ

Devreyi 1-0 geride kapatan Fenerbahçe, ikinci yarıya da istekli başladı. 48. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Dusan Tadic, topu ağlara gönderdi ve skoru eşitledi. 58. dakikada Szymanski'nin pasında topu boş kaleye gönderen Sırp yıldız, takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

SON 4 GOLDE İMZA

Bu sezon ligde 6. golünü atan Tadic, Fenerbahçe'nin ligde attığı son 4 gole de imza atmış oldu.

35 yaşındaki futbolcu, tüm kulvarlarda toplam 22 maça çıkıp 10 gol ve 4 asist üretti.

HAKEM KARARLARI ÇOK KONUŞULDU

Kadıköy'deki karşılaşmada hakem Arda Kardeşler'in bazı kararları gündem oldu.

Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'nin yerde kaldığı pozisyonda, Farih Karagümrük ise ikinci yarıda Samet Akaydin'ın ceza sahası içinde yaptığı müdahalede penaltı itirazlarında bulundu.

Yayıncı kuruluşta yayınlanan Trio programında eski hakemler Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban karşılaşmanın tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.

Ayrıca Hürriyet yazarı Fırat Aydınus da kararlarla ilgili yorumlarda bulundu.

10. DAKİKADA CRESPO'YA SARI KART ÇIKMALI MI?

Fırat Aydınus: Her itme, her basma, her çekme, her elle oynama kart gerekmez ama bu pozisyonda sarı kartın tüm şartları var. Açık ve net bir sarı kart. Tüm kriterleri içerisinde barındıran bir sarı kart.

Bülent Yıldırım: Doğru zamanda taktiksel bir elle oynama. Karagümrük hücuma çıkacaktı. Net bir sarı kart.

Deniz Çoban: Rakibin atağını kesmek için yaptı, sarı kart.

Bahattin Duran: Sarı kart olmalıydı.

13. DAKİKADA FEGHOULI'YE KART GEREKİR Mİ?

Fırat Aydınus: Avantaja bırakılan pozisyonlarda kart yok mu? Dikkatsiz bir faul, oyun icabı bir faulde gösterilmez mi? Bu ve buna benzer faullerde gösterilir sarı kart! Bu talimat değişti mi? Hangi pozisyon avantaja bırakılsa, kartlık pozisyonlar özellikle, kartsızmış gibi muamele ediliyor, kart gösterilmiyor.

Bülent Yıldırım: Avantaj uygulaması doğru. Kontrolsüz bir faulse, sarı gerekir. Ama hakemin takdir hakkı. Genel bir uyarı yapmalıydı. Sarı karta daha yakınım.

Deniz Çoban: kart göstermemesini kabul ederim. İlk dakikalar, oyun sert başlamadı. Ama uyarı olabilirdi.

Bahattin Duran: Bence sarı kart. En azından Feghouli'ye sert bir uyarı yapmalıydı.

33. DAKİKADA SZYMANSKI'NİN POZİSYONU PENALTI MI?

Fırat Aydınus: Arda Kardeşler, pozisyonu gördü ve faul, sarı kart dedi, güzel. Çeşitli açılardan bu pozisyon gösterildi. Herkes ilk temasa odaklanıyor, dışarıda deniyor ama hareketin devamında Ceccherini diziyle temasa devam ediyor. Dışarıda başlayıp içeride biten bir pozisyon bu. Sağ ayağının ilk teması dışarıda ama o hareketin bileşik hareketinin devamında dizi içeride mi, dışarıda mı? İçerideyse yoruma muhtaç bir pozisyon. Aynı pozisyon içerisinde iki farklı hareket yaptığında, aralarında zaman ve bileşik olarak en ağırı değerlendirilir. Diziyle müdahalesi Ceccherini'nin tartışmaya açık, içeride mi dışarıda mı? Diz ile temas çok net.

Bülent Yıldırım: Hakem biraz solda olsaydı, karar farklı olacaktı. İlk faul, VAR'ı da yanılttı. Sonra sol ayakla süpürdü. Son bir hamle ile de Szymanski'yi bozdu. İlk faul anı dışarıda olsa bile, aksiyon bitmedi. VAR sadece ilk temas anına baktı. Burada verilmesi gereken karar penaltı.

Deniz Çoban: Arda Kardeşler ilk pozisyona faul verdi. Kontrolsüz bir müdahale devam etti. Dışarıda başlayıp temas içeride devam ediyorsa, ceza sahası içerisinde kabul ediyoruz. İçeride başlayıp, dışarıda biterse, orada da penaltı kabul ederiz. Bence de burada penaltı olmalıydı.

Bahattin Duran: Arda Kardeşler'in tespiti doğru. Teması gördü ve faulü verdi. Bundan sonrasında Arda Kardeşler'i eleştirmem. Çünkü odada VAR, AVAR mevcut. VAR odasındaki arkadaşlar, pozisyonun devam ettiğine bakmalıydı. Penaltıyı verdirmeliydiler.

ARDA KARDEŞLER'İN DEVREYİ BİTİRME ŞEKLİ DOĞRU MU?

Fırat Aydınus: Futbolcuyu ikna edemezsin. Böyle olunca krize meyyal veren bir karar oluyor. Hararetli bir oyun bu. Ferdi oradan buradan giriyor, çıkıyor. Sürede sıkıntı yok, 12-13 saniye geçmiş. Hakemliğin kalifiyesi detaylarda saklıdır. 5-6 kişi üstüne geliyor. Talimatlara göre sarı kart. Ferdi'nin isyanı kartlık. Sen bunlara kart veremedin, vermedin. Neden? Çünkü bitirme şeklin, bitirme anınla olumsuzluk yaratıp krize sebebiyet verdin. Top oraya daha gelmeden veya oyundan çıktıktan sonra devreye git. Zeki olacaksın, buna mahal vermeyeceksin.

Bülent Yıldırım: Öncesinde iki sarı karttan uzatmalarda oyun 100 saniye durdu. 1 dakikada 40 saniye cebinde süre var. Ferdi Kadıoğlu şut atacak. Ve Ferdi size bas bas bağırdı. Bunu yediniz. Olmadı, yanlış oldu.

Deniz Çoban: Bir sezonun 14. haftasında 5 kez maçı bitirmeyle ilgili hakemin sorun yaşamasına ne diyeceksiniz? Otelde Galatasaray-Alanyaspor maçını izlemiştir değil mi? Ali Şansalan'ın nasıl maçı bitirdiğini ve neler yaşadığını görmüştür. Arda, bence yanlışını anlıyor arkasını dönüyor. Dünya yansa, Arda'nın umurunda olmuyor.

Bahattin Duran: Burada oyun 100 saniye durmuş, acele etmenin anlamı yok. Arda Kardeşler düdüğü çalıyor ve arkasını dönüyor. Arda'ya Ferdi'nin topa vurduğu nasıl söylenmiyor? Sonrasında Ferdi, Arda Kardeşler'e bağırıyor. Böyle bir hakkı yok.

FENERBAHÇE'NİN KAZANDIĞI PENALTI DOĞRU KARAR MI?

Fırat Aydınus: Pozisyon penaltı. Kontrolsüz hareket. Sarı kart doğru.

Bülent Yıldırım: Tartışmasız penaltı ve sarı kart.

Deniz Çoban: Maçın en tartışmasız kararlarından.

Bahattin Duran: Penaltı doğru.

52. DAKİKADA SAMET AKAYDİN'IN MÜDAHALESİ PENALTI MI?

Fırat Aydınus: Samet'e bakın 'Ne yaptım' diyor zaten, bir şeylerin cevabını verir, ipucudur. Bu pozisyon penaltı. Kolun kural dışı kullanımından dolayı net bir penaltı. Kayarken Samet, dirseğini çıkarıyor. Bu kolu buradan alsan, top göğsüne çarpar denebilir. Ancak, UEFA bu tür pozisyonlara penaltı deniyor. Kolun açılması kural dışıdır ve penaltıdır

Bülent Yıldırım: Kolun yana doğru genişletilmesi, yukarı ve öne doğru genişletilmesi doğal olmayan hadiseler. Topa öyle mi kayılır? Topun geçmesini engellemek istediniz. Burada karar penaltı olmalıydı. En fazla da sarı kart çıkmalıydı. Hakemi eleştirmem ama VAR odası sınıfta kaldı.

Deniz Çoban: Kol doğal konumda değil. Yüzü kapatma da yok. El topun önüne bariyer oluşturuyor. Net bir penaltı. VAR burada hakemi izlemeye davet etmeli ve penaltı kararı çıkmalıydı.

Bahattin Duran: Bu pozisyon net bir penaltı. El doğal konumda değil. Yüzü koruma refleksi değil. Arda KArdeşler pozisyonundan dolayı görememiş olabilir. VAR'da neden bu kadar beklendi? Bunu anlayamadım. Ne oldu acaba odada?