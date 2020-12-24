MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFenerbahçe'ye Diego Perotti'den kötü haber
GeriFutbol Fenerbahçe'ye Diego Perotti'den kötü haber
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 24.12.2020 - 08:48 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'ye Diego Perotti'den kötü haber

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'de Diego Perotti bilmecesi sürüyor. Arjantinli yıldız, durumunu soranlara "Kasımpaşa deplasmanında oynamam bile zor görünüyor" diyerek kötü haberi verdi.

16
  • Fenerbahçe-Başakşehir maçından en özel fotoğraflar
  • Fenerbahçe-Başakşehir maçından en özel fotoğraflar
  • Fenerbahçe-Başakşehir maçından en özel fotoğraflar
  • Fenerbahçe-Başakşehir maçından en özel fotoğraflar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Arjantinli yıldızın dünkü Başakşehir maçına kadar hazır hale gelmesi bekleniyordu. Ancak Fanatik'in haberine göre; tecrübeli futbolcu, durumunu soranlara, “Kasımpaşa deplasmanında oynamam bile zor görünüyor” diyerek şaşırttı.

Fenerbahçe - Başakşehir maçı için spor yazarları ne dedi Bahattin Şimşek maça damga vurdu
Fenerbahçe - Başakşehir maçı için spor yazarları ne dedi? 'Bahattin Şimşek maça damga vurdu'

Arjantinli yıldız Fenerbahçe’den maç başı para alıyor. Perotti, tam olarak hazır hale gelmeden sahaya çıkarsa daha ciddi bir sakatlık yaşayarak uzun süre oynayamamaktan endişe ediyor. Ancak teknik ekip ve yönetimin, deneyimli futbolcunun bu yaklaşımından fazlasıyla rahatsız olduğu öğrenildi.

4-1'lik Başakşehir maçının ardından Erol Bulut ise BAY geçecekleri ara sonrasında 1 veya 2 futbolcunun dönüş yapabileceğini ifade etti.

Bahattin Şimşek kimdir
Bahattin Şimşek kimdir?

Perotti Fenerbahçe forması altında çıktığı 4 maçta 3 gol atma başarısı göstermişti.

Erol Bulut'un maç sonu sözleri şöyle;

 

Fenerbahçeye Diego Perottiden kötü haber

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle