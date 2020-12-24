Fenerbahçe - Başakşehir maçı için spor yazarları ne dedi? 'Bahattin Şimşek maça damga vurdu'

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Uğur Meleke: Reaksiyon ve isyan

Erol Bulut’un son bir aydaki bazı söylemleri, büyük takım çalıştırıcılığı için yeterliliği konusunda şüphe uyandıran cinstendi. Fenerbahçe son 6 maçın 4’ünü kaybetmiş, Antep ve Malatya maçlarında neredeyse varlık gösterememişti.

Durum böyleyken, Fenerbahçe’de saha içinde eller-kollar yukarı kalkmaya başlamışken, Erol Bulut’un mağlubiyetleri “4 kez geldiler, 3 gol attılar” şeklinde açıklamaya çalışmasıydı esas tehlike. Fenerbahçe’de işler kötü gidiyordu. Ortada net bir oyun planı yoktu. Ve Erol Bulut aynı şeyleri tekrar ederek, farklı sonuçlar alacağını zannediyordu. Dün Erol Bulut için bence kader günüydü. Ve bu kader gününden hiç fena şekilde çıkmadı Erol Hoca. Gerekçem asla maçın neticesi değil. Zaten 73’teki kırmızı kartla maç fiilen bitti. İlk iki gol de yine Caner’in ortalarıyla geldi, yani aslında ofansif anlamda çok büyük bir gelişim de yok.

FARKLI FORMASYON

Benim dün Erol Bulut’la ilgili iyi sinyaller alma sebeplerim farklı:

1- Nihayet 4-2- 3-1’den vazgeçip farklı bir formasyon denemesi... Thiam-Ademi’li 4-4-2’ye dönüşün nasıl sonuç vereceğini uzun vadede göreceğiz. Ancak esas kazanım, Erol Bulut’un işlerin iyi gitmediğini kabul edip yeni bir şey denemesi.

2- Fenerbahçe'deki yenilikler içinde olumlu sonuç verenler ve ısrar edilebilecekler de var elbette. Nazım, Antep’teki asistine dün de kritik bir gol ekledi. Sol çizgide arkalı-önlü oynayan Novak-Caner’in uyumu da dikkat çekiciydi dün.

3- 60’ıncı dakikada 2-1’i bulduktan sonra Fenerbahçe’nin 10 dakika boyunca önde baskı yapması. Oysa Erol Bulut bu sene bu tip maçlarda skoru bulduğunda genelde vitesi küçültüyor, hatta üstüne bir de defansif oyuncu değişikliği yapıyordu.

4- Reaksiyon ve isyan... Fenerbahçe’nin son dönemde en büyük sıkıntılarından biri, fişi erken çekmeleriydi. Malatya önünde 2-0’dan, Antep karşısında da 2-1’den sonra doğru düzgün bir reaksiyon vermemişti Fenerbahçeli futbolcular. Sahada bir isyan hali yoktu. Dün de 1-0 geriye düştüler ama daha fazla reaksiyon veren bir takım vardı Kadıköy’de. Bu da hiç fena bir sinyal değil.

Murat Fevzi Tanırlı: Kadıköy'e 'şimşek' düştü



Fenerbahçe - Başakşehir maçının hakemi Bahattin Şimşek tartışmalı kararlarıyla maça damga vurdu.

Cüneyt Çakır VAR'a çağırdı ama Gustavo'da sarıda ısrar etti. Gustavo’nun 12. dakikada pozisyonu kırmızı kart olmalıydı. F.Bahçe’nin golü öncesinde Gustavo’nun pozisyonunda faul yok. Rafael’in teması yok, kararı hatalı. İrfan Can’ın 2 sarı kartla atıldığı pozisyonda gerilimi kontrol etmeliydi.

DK. 12 GUSTAVO'NUN SARI KART POZİSYONU

Gustavo’nun kayarak müdahalesinde, önce topa müdahale etmiş olması ciddi faullü müdahalede bulunmuyor anlamına gelmez. Hareket, rakibin sağlığını tehlikeye sokuyor mu? Evet. VAR hakemi Cüneyt Çakır, hakem Bahattin Şimşek’i pozisyonu izlemeye VAR ekranına davet ediyor. Cüneyt Çakır, VAR protokolü kapsamında hakemin açık ve bariz hata yaptığını düşünerek izlemeye davet etti ancak hakem Bahattin Şimşek izlemesine rağmen sarı kart kararında ısrar etti. Kırmızı kart olmalıydı.

DK 45+1 GOL ÖNCESİ GUSTAVO POZİSYONU

Başakşehir kalecisi Volkan’ın vuruş sonrası Gustavo’ya müdahalesinde penaltı olmasını gerektirecek bir faul yok. Kaleci Volkan’ın teması pozisyonun doğası gereği oluşuyor.

DK. 71 RAFAEL'İN ATILMASI

Rafael'in Thiam’a kayarak müdahalesinde oyuncuya bir temas yok. Faulü yapan Skrtel. Rafael’in kayarak geldiği tarzdaki pozisyonlarda temas olmaması, faul veya kart olmayacağı anlamına gelmez. Hakem giriş şekline faul ve kart düşünmüş olabilir ancak hatalı karar.

DK. 74 İRFAN'IN ATILMASI

İtirazdan aynı dakikada üst üste 2 sarı kartla oyuncu atmak en kolay hareket. Hakem maçın adrenalinini kontrol altında tutmalıydı.Önleyici hakemlik kapsamında gerilimi daha iyi kontrol etmeliydi. Hakaret varsa direkt kırmızı olurdu, yoksa 2 sarı kart üst üste anlamak zor.

Banu Yelkovan: Buruk galibiyet



Yorumlaması çok zor bir maç izledik. Maçı izlemeden sadece skoru gören futbolseverler maçı Fenerbahçe’nin rahat kazandığını düşünebilirler, ama öyle olmadı. Ligimizde bir maç daha, iki takımdan çok hakemin performansıyla öne çıktı.

Psikolojisi zor bir maçtı Erol Bulut ve takımı için. Eksikler yüzünden, biraz da mecburen, daha önce oynamamış oyuncuları tercih etmişti genç antrenör. Maç sonunda, eleştirilen bu tercihleri, “Eksikler yüzünden her istediğimizi yapamıyoruz” diyerek savundu.

Daha altıncı dakikada, Fenerbahçe kalesine ilk gelen top, Mahmut Tekdemir’in ayağından Başakşehir adına maçın ilk golü olarak kayda geçti. Bu, Tekdemir’in Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe filelerini ilk kez havalandırdığı andı. Gol aynı zamanda Başakşehir’in bu sezon ligdeki en erken golüydü. Fenerbahçe karşısında baskın bir oyun oynuyordu Başakşehir. ‘Bay’ geçtiği haftadan sonra dinç bir takım vardı sahada. Ancak Gustavo’ya verilmeyen kırmızı kart maçın seyrini değiştirdi. Bu onlar adına ilk kırılma anıydı. Buna rağmen, maçın ilk yarısında Fenerbahçe kalesine 11 şut çektiler. Fenerbahçe, kalesinin bu sezon en çok yoklandığı ilk yarının uzatma dakikalarında Nazım’ın ayağından skoru eşitledi.

BAHATTİN ŞİMŞEK ÖNE ÇIKTI

Maçın ikinci yarısında, son haftaların eleştirilen ismi Tisserand takımı adına ikinci golü kaydetti. Maçın bundan sonrasında öne çıkan performans, hakem Bahattin Şimşek’e aitti. Önce Rafael değmediği top yüzünden aldığı faule itiraz edince kırmızı kart gördü, onu Okan Buruk izledi. Birkaç dakika sonra İrfan Can da atılınca Başakşehir sahada 9 kişi kaldı. Sonrasında 84. dakikada Luiz Gustavo, 89’da Mert Hakan’ın sayılarıyla skorıu 4-1’e getirdi sarı-lacivertliler. Mert Hakan’ın attığı gol sonrası tüm takımın Erol Bulut’a koşması genç antrenörün beklediği desteği takım içinden bulduğunun göstergesiydi.

Hakemi bir kenara bırakırsak, Fenerbahçe adına geriye düştüğü maçı çevirmeyi başarmak önemliydi; kendisi için çok önemli ve çok ihtiyacı olan bir galibiyet aldı. Başakşehir adına domine ettiği ilk yarının ardından, çıkan ve çıkmayan kartlar yüzünden hak etmediği bir mağlubiyet almak üzücüydü. Ama maçı asıl kaybeden kesinlikle Bahattin Şimşek oldu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başakşehir'i 4-1 mağlup ettikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu.