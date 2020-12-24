Fenerbahçe-Başakşehir maçında konuk takıma 3 kırmızı kart çıkaran Bahattin Şimşek, sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu.

Maçın 12. dakikasında Gustavo'nun Hasan Ali Kaldırım'a müdahalesi sonrası hakem Bahattin Şimşek, VAR'a gitti. İnceleme sonrasında kırmızı karta gerek duymayınca Başakşehir kulübesinden tepki aldı.

Başakşehir'de Rafael, 69. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Okan Buruk ise itirazlar sonucu kırmızı kartla tribüne gönderildi. Başakşehir'de İrfan Can, 73. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Bahattin Şimşek'in biraz vicdanı, biraz Allah korkusu, biraz şahsiyeti varsa gece uyku uyuyamaz. Ben mağlup olduğum bir maçtan sonra konuşmam. Genelde hiçbir neticeyi hakeme bağlamam. Ancak, bir maçı oradan alıp buraya verince başkan olarak konuşmak zorundayım." açıklamasını yaptı.

Bahattin Şimşek kimdir?

Yaşı: 32 yaşında

Eğitim: Lisans

Mezun: Adnan Menderes Üniversitesi

Meslek: Hakem

Doğum Yeri: Aydın

1988 yılında dünyaya gelen başarılı Türk hakemlerimizden Bahattin Şimşek hakemlik mesleğine 2006 yılında adım atmıştır. İlk profesyonel karşılaşmasını 9 Eylül 2012 tarihinde yöneten Şimşek, Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunudur. Babası Selami Şimşek'te uzun seneler Süper Lig'de gözlemci olarak görev yapmıştır. Çok iyi derecede İngilizce diline hakim olan başarılı hakem aslen Aydın'lıdır.

Göksel Gümüşdağ'ın maç sonu açıklamaları şöyle;



