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Fenerbahçe'ye Alassane Plea'dan kötü haber! İmzayı attı...

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#Transfer#Plea#Fenerbahçe
Fenerbahçeye Alassane Pleadan kötü haber İmzayı attı...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2022 14:33

Fenerbahçe'nin Sörloth ile birlikte santrfor adaylarından olan Alassane Plea'dan Sarı-lacivertli kulübe kötü haber geldi.

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Yeni sezon için santrfor arayışlarını sürdüren Fenerbahçe Alexander Sörloth ile birlikte Alassane Plea'yı gündeminde tutuyordu. 29 yaşındaki Plea'dan Sarı-lacivertli kulübe kötü haber geldi.

Almanya Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach ile sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan Plea, takımıyla yeni sözleşme imzaladı. Gladbach'tan yapılan açıklamada Plea'nın sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığı ifade edildi.

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Plea'nın imzası ile ilgili konuşan sportif direktör Roland Virkus; "Plea son 4 yılda tüm kulvarlarda en çok gol atan oyuncumuz ve onun değerini iyi biliyoruz. Tekniği yüksek, gol yollarında etkili, oyun tarzımıza uyan bir golcüyü kaybetmek istemediğimiz için bugün sözleşmesini uzatıyoruz." ifadelerini kullandı.

2018 yazında Nice'ten 23 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Plea, Gladbach formasıyla çıktığı 243 maçta 47 gol atıp 30 asist yaptı.

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#Transfer#Plea#Fenerbahçe

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