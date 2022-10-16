Fenerbahçe'nin yorulmaz savaşçısı Attila Szalai! Jesus, Ankaragücü maçında da vazgeçmeyecek

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Önce Serdar Aziz ardından Peres’in sakatlıkları nedeniyle savunmada fazla rotasyon yapmayan Jorge Jesus tüm maçlarda forma verdiği Attila Szalai’den yarın oynanacak Ankaragücü maçında da vazgeçmeyecek.

Bu sezon 3’si hazırlık olmak üzere Fenerbahçe’nin 21 karşılaşmasının tamamında sahaya çıkan Macar stoper sadece Austria Wien’le oynanan Avrupa Ligi play-off rövanşında 10 dakika oynadı, diğer tüm resmi mücadelelerde 90 dakikayı doldurdu.

Brezilyalı stoper Gustavo da son 4 lig maçı ve Avrupa Ligi gruplardaki 4 maçta da 90 dakika sahada kaldı.

Gustavo-Szalai ikilisinin bu büyük yükü Peres’in dönüşüne kadar da sürecek gibi duruyor. Genellikle üçlü savunma oynatan teknik direktör Jesus bu nedenle savunmada rotasyon yapamıyor.