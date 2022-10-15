Son dakika: Fenerbahçe, Avrupa'nın zirvesinde! Jorge Jesus yepyeni bir çehreye büründürdü... | Liderlik ekstradan 20 milyon TL kazandıracak

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Avrupa kupalarında gruplarda dörder maç geride kalırken 7.600 puan toplayarak İngiltere, İspanya ve Almanya’nın ardından bu sezon en çok puan toplayan dördüncü ülke olmayı başardık. Avrupa’da sezona 14.500 puanla 107. sırada başlayan Fenerbahçe ise sergilediği performansla 22.000 puana ulaştı ve 70. sıraya yükseldi. Avrupa Ligi’nde gruptan çıkmayı garantileyen Fenerbahçe pek çok alanda da en iyiler kategorisinde yer aldı. UEFA Avrupa Ligi’nin 18 golle en skorer takımı olan, Jorge Jesus yönetiminde oynadığı futbolla ligde ve Avrupa’da taraftarlarını adeta mest eden Fenerbahçe istatistikleriyle de göz kamaştırdı.

PRESTE iLK SIRADA

Fenerbahçe pres konusunda ilk sırada. En fazla pres sekansı yaratan takım (82) konumundaki Fenerbahçe bu alanda Manchester United ve Real Sociedad gibi takımları gerisinde bıraktı.

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KALESiNDEN UZAKTA OYNUYOR

F.Bahçe kalesinden en uzakta topla oynayan takımlar sıralamasında M. United’la başabaş bir görüntü çiziyor. United kalesinden 47.4 metre uzakta oynarken Fenerbahçe’de bu rakam 47.2

3.BÖLGE PRESi DiKKAT ÇEKiYOR

Rakip yarı sahada da sürekli baskıdan taviz vermeyen Fenerbahçe 3. bölgede en fazla top kazanan 2. takım durumunda. Sarı lacivertliler bu alanda 32 kez top kazandılar.

HEP TOPUN SAHiBi F.BAHÇE

Fenerbahçe topa sahip olma konusunda da ligin en iyi ikinci takımı durumunda. Manchester United yüzde 68.8 ile en fazla topa sahip olan takım durumundayken Fenerbahçe bu alanda yüzde 64.2 ortalama ile ikinci sırada yer alıyor.

SAVUNMASINI iLERiDE KURUYOR

Real Sociedad’dan sonra savunmasını en ileride kuran ikinci takım durumundaki Fenerbahçe, bu alanda 47.8 metre ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarırken birçok ünlü takımı da geride bıraktı.

1.BÖLGEDE PAS YAPTIRMIYOR

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Rakibin pas zinciri kurmasına en az izin veren takımlar sıralamasında da Fenerbahçe en başarılı ikinci takım durumunda. Sociedad maç başına 6.9 gibi bir pasa izin verirken Fenerbahçe'de bu rakam 7.4

EN ÇOK PENALTI KAZANAN TAKIM

Fenerbahçe'nin ofansif futbolu ve rakip ceza sahasındaki etkinliği penaltı konusunda da onları ilk sıraya çıkardı. Fenerbahçe 3 penaltı ile UEFA Avrupa Ligi’nin bu alanda ilk sırasında yer alıyor.

İSABETLi ŞUTTA iLK BASAMAKTA

Avrupa Ligi’nin en golcü takımı olan Fenerbahçe isabetli şut konusunda da rakiplerine büyük fark attı. Attığı 48 şutta 24 isabet bulan sarı lacivertliler yüzde 50’lik isabet yakalayarak Freiburg ve Braga’yı geride bıraktı.

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GRUP LiDERLiĞi EKSTRADAN 20 MiLYON TL KAZANDIRACAK

F.Bahçe bu sezon Avrupa kupalarında elde ettiği sonuçlarla şimdiye dek 11.1 milyon Euro (201 milyon TL) kazandı. 3 milyon 630 bin Euro katılım payı, 2.5 milyon Euro market payı, 2 milyon 904 bin Euro katsayı payı, 2 milyon 100 bin Euro performans payı alan sarı lacivertli ekip eğer gruptan lider çıkarsa 1.1 milyon Euro (20 milyon TL) daha kazanacak. Sarı lacivertli ekip ikinci olursa 500 bin Euro alacağı için evinde Rennes ile oynayacağı maç büyük önem taşıyor. Fenerbahçe grupta her galibiyet için 630 bin Euro, beraberlikler için 210 bin Euro kazanıyor.