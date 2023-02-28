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Fenerbahçe'nin yeni transferi sessiz sedasız geldi, ilk idmanına çıktı

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#Fenerbahçe#Transfer#Futbol
Fenerbahçenin yeni transferi sessiz sedasız geldi, ilk idmanına çıktı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2023 18:19

Afrika'dan transfer edilen isimlerden biri olan Gambiyalı oyuncu, dün Fenerbahçe A Takımı ile birlikte idmana çıktı.

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Ara transfer döneminin sessiz ekiplerinden Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yeni transfer de sessiz sedasız takıma katıldı ve dün idmana çıktı.

3 İSİM KADROYA EKLENDİ

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de bir yandan da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Ara transfer döneminde kadrosuna Samet Akaydın, Emre Demir ve Jayden Oosterwelde'yi katan Sarı lacivertlilerde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

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EMRE DEMİR KİRALIK GİTTİ

Kayserispor ardından Barcelona'ya giden genç futbolcu Emre Demir ardından Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. Bu sezon Jorge Jesus'un talimatıyla deneyim kazanması için Samsunspor'a kiralanan Emre Demir gelir gelmez yeni takımına gitti.

Adana Demirspor formasıyla çıkış yapan isimlerin başında gelen Samet Akaydın da Jorge Jesus'un takımda bizzat görmek istediği isimlerden biriydi ve ara transfer döneminde tecrübeli stoper ile sözleşme imzalandı.

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GENÇ YETENEĞİ KADROSUNA KATTI

İtalya Serie B ekiplerinden Parma'da forma giyen ve geleceğin yıldız adaylarından biri olarak gösterilen Jayden Oosterwelde de ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin yolunu tutan isimlerden.

AFRİKA ÇIKARMASI

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, altyapı için Afrika'da çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul'a geçtiğimiz günlerde getirilen 8 Gambiyalı futbolcudan sonra, Nijerya'dan 6, Fildişi Sahili'nden de 3 genç futbolcu daha İstanbul'a gelecek.

İDMANLARA BAŞLADI

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 4 Mart Cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanda Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı idmanla başladı. Jorge Jesus yönetimindeki idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı; pas çalışmalarıyla tamamlandı.

YENİ TRANSFER İDMANA ÇIKTI

Afrika'dan transfer edilen isimlerden biri olan Cherno Alagie Jobe da dün A takımla idmana çıktı. Sarı lacivertlilerin gelen genç futbolculardan çok ümitli oldukları ifade edildi.

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#Fenerbahçe#Transfer#Futbol

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