Can Arat'tan Sevilla sözleri: "Volkan Demirel'e sarıldık, sevinçten susuz kaldık..."

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Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Can Arat, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Sevilla eşleşmesini Spor Arena'ya analiz etti.

O dönem sarı lacivertli ekibin kadrosuna yer alan Arat, 2008'de Sevilla'yı eleyeceklerine inandıklarını ifade ederken aslan payını kaleci Volkan Demirel'e verdi.



Can Arat’ın açıklamaları şu şekilde:



İlk maçımız da çok ciddi bir mücadeledeydi ama Sevilla’nın o stadyumunda taraftar baskısı vardı ve kadro derinliği iyiydi. Bizim kadromuzda güçlüydü ve 100.yıl kadrosu kurulmuştu. Sevilla, UEFA Kupası’nı daha önce kaldıran bir takımdı. Tarihi bir stadyumları ve ateşli bir taraftarları vardı. Taraftarlarımız iyi ama oraya gidip onu hissettiğin zaman oyuncularda tedirginlik yaratabilecek bir stadyum vardı.



“EKİP OLARAK İNANMIŞTIK. ‘BİZ BU TAKIMI ELEYECEĞİZ’ DEMİŞTİK”



Biz ekip olarak inanmıştık. “Biz bu takımı eleyeceğiz” demiştik. Volkan Demirel hatalı gol yemişti ama biz devre arasında ve maç içinde sürekli Volkan’a sarılmıştık. Sonra Volkan penaltıları çıkardı ve biz Sevilla’yı elemiştik. Uğur Boral ve Deivid’in de inanılmaz performansları vardı ama altın eldiven Volkan bize orada turu getirmişti.



“MAÇTAN SONRA SEVİNÇTEN SUSUZ KALDIĞIMI HATIRLIYORUM”



O gün ben yedek kulübesindeydim. Maçtan sonra sevinçten susuz kaldığımı hatırlıyorum. O enerjiyle su içmeyi unutmuştum. Zafer sarhoşluğu vardı. Şimdiye baktığımızda Fenerbahçe’nin çok kaliteli ve Sevilla’daki atmosferi bilen çok iyi bir hocası var. Kadro derinliği çok iyi. Altay Bayındır, çok önemli bir oyuncu. Hem savunma hem de hücumdaki oyuncuların fark yaratacağını düşündüğüm için Altay’a fazla bir iş kalmayacak diye düşünüyorum. En büyük fark yaratabilecek oyuncunun Enner Valencia olacağını düşünüyorum. Dünya Kupası da başta olmak üzere inanılmaz bir sezon geçiriyor ve kariyerinin zirvesini yaşıyor şu an. Jorge Jesus’un çok farklı bir hücum sistemi var. Fenerbahçe dört santraforla oynasa bile, hocanın sisteminde o dört santraforun tekrardan savunmayı da yapabilecek özelliklere sahip olduğunu düşünüyorum. Jesus bir sistem oturtmuş, oyuncular bu sisteme uyuyor.

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GÖKHAN GÖNÜL SPOR ARENA'YA ANLATTI: SEVİLLA ZAFERİNİN HİKAYESİ

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen eski milli futbolcu Gökhan Gönül, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile eşleşen sarı lacivertli ekibin tur şansını Spor Arena’ya değerlendirdi.

2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi 2.tur mücadelesinde Sevilla ile karşılaşan ve turu geçen Fenerbahçe’nin kadrosundaki isimlerinden olan Gökhan Gönül, unutulmaz zaferin hikayesini anlattı.

Gönül, "Özellikle Kadıköy’de oynadığımız maçların hepsinde kim çıkarsa çıksın zaten yeneriz diyorduk. Hiçbir tedirginliğimiz ve korkumuz da yoktu. Sevilla’ya giderken içeride kazanmış olmanın verdiği rahatlıkla gittik. Öyle bir seviyede 2-0’dan maçı çevirmek inanmayan bir grubun yapabileceği bir şey değil. Başarabileceğine inanan bir grup vardı. Maçı sonuna kadar bırakmadık. Zaten o şekilde maçı çevirdik. Şampiyonlar Ligi’nde o dönem orada hiçbir maçı kaybetmemiştik. Bir sonraki turda Chelsea’ye elendik ama ilk maçta Kadıköy’de onları da yenmiştik. İnsanın anıları canlanıyor gözünde." ifadelerini kullandı.

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“KALECİ HİLARİO’NUN ÇEKTİĞİM ŞUTU ÇİZGİDEN ÇIKARMASI BENİ AYLARCA ETKİLEMİŞTİ”

O günkü sevinci hiçbir zaman tarif edemem ve anlatamam. O sezon Sevilla maçından daha çok Chelsea maçını hatırlarım. Hatırlarsanız Chelsea maçında 82.dakikada Uğur Boral’ın orta yaptığı, benim topa gelişine vurduğum ve kaleci Hilario’nun son anda çizgiden çıkardığı top olmasa belki de Chelsea’yi de elemiş olacaktık. Sevilla’daki mutluluk hiçbir zaman tarif edilemez ama Chelsea maçı benim uzun zaman unutamadığım maçlardan biriydi. Bir sonraki eleme turunda Chelsea’ye çektiğim şutu kalecinin çizgiden çıkarması beni aylarca etkilemişti açıkçası. Belki ligde iyi sonuçlar almamıştık o sezon ama Şampiyonlar Ligi’nde önümüze gelen rakibin kim olacağını umursamıyorduk. İnter, Chelsea, CSK Moskova’yı gibi takımları orada eze eze yenmiştik.

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FENERBAHÇE'NİN TUR ŞANSI NE?

Bu kadroyla Fenerbahçe’nin Sevilla’yı yenebileceğini düşünüyorum. Altay Bayındır’a güveniyoruz, inşallah ona çok iş düşmez. Turu atlayacaklarına inanıyorum. Onun yeri Fenerbahçe camiasında hiçbir zaman doldurulamaz ama Arda Güler’i Alex’e çok benzetiyorum. İnşallah günü geldiğinde Arda’da Alex gibi Fenerbahçe’ye iyi hizmet eder ve onun yakaladığı başarıları yakalar. O güne döndüğümüz zaman özellikle ikinci maçta penaltılara taşıyabilmek, mağlubiyetten o duruma getirmek mucizeydi. Ben hala turu geçeceğimize inanıyordum. Penaltılarda Volkan kalesinde devleşti ve turu geçmiş olduk. 3 tane penaltı çıkarmıştı ve turu zaten o penaltılar getirmişti. O dönemde birçok etken var aslında. Deivid’in orada 2 gol atması, Alex’in performansı ve futbolcuların birlikteliği başka bir olaydı.

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SELÇUK ŞAHİN: KOLAY LOKMA OLMADIĞINI ANLADILAR

Yine eşleşmeyi Spor Arena için değerlendiren Selçuk Şahin de eşleşmeyi "O zamanlar çok daha güçlü bir Sevilla vardı. Şu an eski gücünde değiller ama yine de Fenerbahçe açısından çok kolay bir maç olmayacak. Fenerbahçe’nin turu geçeceğini düşünüyorum. Sivasspor’a ve Fenerbahçe’ye başarılar diliyorum. Avrupa’da gönlümüz bütün Türk takımlarından yana. Trabzonspor’un elenmesine üzüldüm. Herkes için önemli maçlar." sözleriyle analiz etti.