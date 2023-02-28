Fenerbahçe Beko, Tyler Dorsey transferini bitiriyor

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Sezona NBA'da Dallas Mavericks ile başlayan fakat forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılan Tyler Dorsey'in yeni adresi Fenerbahçe Beko oluyor.

G-League takımlarından Texas Legends ile sözleşme imzaladıktan sonra boşta kalan Dorsey'e Avrupa'nın önemli takımları takip olurken Olympiacos ve Anadolu Efes, oyuncu için nabız yoklamıştı. Micic'in sakatlığı sonrası Efes, Dorsey için nabız yoklayan oyuncu tercihini Fenerbahçe'den yana kullanma kararı aldı.

Dış basın kaynaklı haberlere göre sarı lacivertliler oyuncuyla anlaşma sağladı. Sözleşmenin bu sezon ve gelecek sezon opsiyonlu olduğu ifade edilirken gözler Fenerbahçe'nin resmi açıklamasına çevrildi.

Tyler Dorsey, bu sezon Dallas Mavericks’te üç maçta forma şansı buldu. G-League’de Texas Legends ile ise maç başına 21.9 sayı, 4.8 ribaund ve 2.3 asist ortalamaları tutturdu.

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