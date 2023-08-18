Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred için itiraf geldi: 'Onu istiyorduk'

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Premier Lig ekiolerinden Brighton'ın teknik direktörü Roberto De Zerbi, Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred hakkında konuştu.

FENERBAHÇE İŞİ BİTİRDİ

Türkiye ve Avrupa'dan birçok talibi olan Fred, Fenerbahçe'ye 9.74 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

İNGİLTERE'DEN İTİRAF GELDİ

Brighton'ın hocası De Zerbi, Brezilyalı orta saha oyuncusunun listelerinde olduğunu açıkladı.

'GİZLİDEN GİZLİYE İSTİYORDUK'

İtalya basınına konuşan De Zerbi, "Cep telefonuma baktım ve haberi gördüm. 'Fred Fenerbahçe'de' yazıyordu. Lanet olsun dedim. Caicedo sonrası en büyük adaylarımızdan biriydi. Onu gizliden gizliye kadromuzda istiyorduk" dedi.

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Başarılı teknik adam sözlerini, "Bir oyuncuyu istersem aslında onu ararım, kulübüme bile haber vermem. Para konuşmam. O oyuncuyu kadromda düşünüyorsam karakterini de öğrenmek isterim. Foggia'da teknik direktörlük yaparken o dönem Roma'da oynayan Paredes'i aramıştım. Çok gençti. Niye aramayayım ki?" ifadeleriyle tamamladı.

FRED TRANSFERİNİN HİKAYESİ

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Fred'in transfer edildiği gün yaşananları şu ifadelerle anlatmıştı:

Başkanımıza bize verdiği güçten dolyı çok teşekkür ederim. Mario Branco ve Okan Özkan'a teşekkür ediyorum. Neredeyse 24 saat uyumadan 2-3 gün geçirdik İngiltere'de Fenerbahçe camiası ve yönetimi ortaya bir niyet koymak istedi. Bu rekleksi göstermek önemliydi. Fenerbahçe'nin alışık olduğu isimler böyle isimlerdir

İSTİYORSAK GİDER ALIRIZ

Biz kimseyle bir çalım savaşına girmek için bu işlere girmiyoruz. Ülkemizin, kulübümüzün paraları bunlar. İhtiyacımız varsa, biz istiyorsak gider alırız. Fred'i elden kaçıran rakiplerimiz 'Biz bir aydır ilgilenmiyoruz' deseler de bizler şahidiz bizzat kendi gözlerimizle. Dün kulüp bazında 4-5 kere aradılar. Manchester United dik durunca Fred'e başka kanaldan ulaşıp aklını çelmeye çalışarak işi bozmaya çalıştılar. Ancak Fenerbahçe masadaysa bu işleri çevirmek çok zordur. Bu sene hep beraber çok güleceğiz

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