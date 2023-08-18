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Son Dakika: Fenerbahçe'de Fred ve Cengiz Ünder'in lisansları çıktı

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#Fenerbahçe#Fred#Cengiz Ünder
Son Dakika: Fenerbahçede Fred ve Cengiz Ünderin lisansları çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2023 11:51

Fenerbahçe yeni transferleri Cengiz Ünder ve Fred'in lisansını çıkardı. İsmail Kartal'ın görev vermesi durumunda Cengiz Ünder ve Fred Fenerbahçe'nin ilk resmi maçında süre alabilecek.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Marsilya'dan 15 milyon euro karşılığında transfer ettiği Cengiz Ünder ve Manchester United'dan 9.74 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Fred'in lisansını çıkardı.

Milli futbolcu Cengiz Ünder ve Brezilyalı orta saha Fred, teknik direktör İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde ligde bu hafta oynanacak Samsunspor maçında süre alabilecek. Fenerbahçe, Cengiz Ünder ve Fred ile 4'er yıllık sözleşme imzalamıştı.

GEÇEN SEZON NE YAPTILAR?

Cengiz Ünder geçtiğimiz sezon Marsilya ile çıktığı 46 maçta 5 gol, 6 asistlik skor katkısı vermişti.

Fred ilse 2022-23 sezonunda Manchester United ile tüm kulvarlarda 56 maça çıkıp 6 gol, 6 asistlik istatistik yakalamıştı.

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#Fenerbahçe#Fred#Cengiz Ünder

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