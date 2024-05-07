Fenerbahçe'nin yazgısı: Kusurlular dünyasının, kusursuz kulübü

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Evet, hep birlikte İsmail Kartal'ı eleştirelim çünkü bir liderde bulunması gereken özellikleri bu uzun maratonunun kriz anlarında gösteremedi.

RİSKTEN MÜTEMADİYEN KAÇINDI

A planı ekseriya iş görse de değişen koşullara uyum sağlayabilmede zafiyet gösterdi ve doğru karar alma becerisi gösteremedi.

Gole en ihtiyacı olduğu Trabzonspor, Samsunspor, Alanyaspor gibi maçlarda ilk hamleyi 70'den önce yapmaması ve hamlelerinden risk almaktan kaçınması gibi...

KARAR ALMA SÜREÇLERİNDE YAVAŞ KALDI

İşlerin iyiye gitmediği ve puan kaybıyla sonuçlanan müsabakalarda sorunların hızla üstesinden gelip alternatif çözüm yolları üretemedi.

Puan kaybı yaşanan maçlarda hızlı karar alma ve farklı çözüm yollarına başvurmama gibi...

TAKIMINI SON DÜZLÜKTE MOTİVE ETMEKTE GÜÇLÜK ÇEKTİ

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Zihinsel düşüşlerde takımı motive etmek ve hedeflere odaklamak gibi görevlerini yerine getiremedi.

Konferans Ligi'ndeki hayal kırıklığı sonrası hayati 2 puan bıraktıkları Sivasspor deplasmanında takımın motivasyon sorunu yaşamasının önüne geçememesi gibi...

JEST VE MİMİKLERİYLE GÜVENDEN ÇOK, KAYGILI BİR PROFİL ÇİZDİ

Her ne kadar açıklamaları farklı olsa da geriye düştükleri yarışta umutlu ve pozitif bir tutum sergileyerek, iyimserliğini koruyup oyuncularına güven ve güç veren bir lider görünümünden uzak kaldı.

Skoru bulamadıkları ya da kayıp yaşadıkları maçlarda kulübede verdiği kaygılı görüntüsü gibi..

İLETİŞİM SORUNLARI YAŞADI

Medyaya verdiği mesajlarda camiasına ilham, güven ve umut verme konusunda iletişim başarısı gösteremedi.

Tercihlerinin altında yatan nedenleri net bir şekilde anlatamaması, oluşan soru işaretlerini kaldıramaması ve aynı tip yanıtlara başvurması gibi...

YÖNETİMSEL YANLIŞLAR...

Zihinsel yönden güçlü olmayı gerektiren zorluklarla dolu bu yarışta "Şampiyon yapmayacaklar" söylemi, ligden çekilmenin de masada olduğu araf zamanı, sahadaki mücadeleleriyle adaleti sağlamak istediklerini ifade eden bir oyuncu grubunun arenadan alıkonması, doğruluk ya da yanlışlığına değinmeden olumsuz olarak yansıdı...

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KUSURSUZ OLMALIDIR FENERBAHÇE

Gelelim hatalarla dolu bu evrende Fenerbahçe'nin hatasız olmak zorunda oluşuna...

Ancak kusurlu takımların da başarıya ulaşabildiği bu dünyada, Fenerbahçe hep kusursuz olmak zorunda!..

Mimar Sinan'ın simetrisi,

Chopin'in lirik besteleri,

van Gogh'un Yıldızlı Gece'si,

Gökyüzünün mavisi,

Michelangelo'nun Davut heykeli,

Tarantino'nun filmleri,

Şah Cihan'ın Tac Mahal'i,

Gaudi'nin La Sagrada Familia'sı,

Kuzey Işıkları'nın eşsizliği,

Kapadokya'nın büyüleyiciği,

Mor ve Ötesi'nin Dünya Yalan Söylüyor'u gibi kusursuz olmak zorundadır Fenerbahçe…

KENETLENMELİDİR FENERBAHÇE

Aile bağı gibi sıkı

Aşıklar gibi tutkuyla bağlı olmalıdır her daim Fenerbahçe…

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TÜM ZORLUKLUKLARI AŞABİLMELİDİR FENERBAHÇE

Helen Keller gibi azimli,

Nikola Tesla gibi özverili,

Muhammet Ali gibi güçlü olmalıdır Fenerbahçe...

Çünkü yazgısı zorlu, yolu taşlı bir kulüptür Fenerbahçe.