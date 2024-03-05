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Fenerbahçe'nin Union SG maçına Portekizli hakem

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#Konferans Ligi#Fenerbahçe#Union SG
Fenerbahçenin Union SG maçına Portekizli hakem
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2024 12:34

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Union Saint-Gilloise ile oynayacağı maçı Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında 7 Mart Perşembe günü Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak.

Anderlecht Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro düdük çalacak.

Hakem Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ile Luciano Maia yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Miguel Nogueira olacak.

Zorlu mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Tiago Martins olacakken, AVAR’da Hugo Miguel eşlik edecek.

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#Konferans Ligi#Fenerbahçe#Union SG

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