Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise zaferi sonrası çarpıcı itiraf: 'Oyuncular maçın ardından her şeyin bittiğini söyledi!'

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında son yıllarda aldığı başarılı sonuçlarla adından söz ettiren Belçika Ligi’nin lider takımı Union Saint-Gilloise’yi 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip, bu galibiyetle 14 Mart’ta İstanbul’da oynayacağı rövanş öncesi rahat bir nefes aldı. Union Saint-Gilloise’yi yıllardır yakından takip eden Belçikalı futbol muhabirleri, dün geceki karşılaşmayı her iki takım açısından da değerlendirerek önemli tespitlerde bulundu.

FRANK DEKEYSER (HET LAATSTE NIEUWS):

“İSMAİL KARTAL, UNİON SAİNT-GİLLOİSE’NİN GÜCÜNÜ ETKİSİZ HALE GETİRDİ”

Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise’den daha iyi takımdı. Güçlü ve çok fazla deneyime sahip oyuncular vardı. Union Saint-Gilloise, asla her zamanki oyun seviyesine ulaşamadı. Amoura, sahanın hiçbir yerinde yoktu. Aynı şekilde Puertas da iyi oynamadı. Union Saint-Gilloise, kolay goller yedi. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Union Saint-Gilloise’nin gücünü etkisiz hale getirme konusunda iyi bir iş çıkardı. Puertas, Fenerbahçeli orta saha oyuncuları tarafından çok iyi baskı altına alındı. Çok iyi bir yoğunlukla oynadılar. Union Saint-Gilloise, 0-1'den sonra güvenini kaybetti ve kendilerinden şüphe duymaya başladılar. Bu onlardan görmeye alışık olduğumuz bir şey değildi. Ama bu durum Fenerbahçe'nin güçlü oyunundan kaynaklanıyor. Union Saint-Gilloise, net bir şans yakalayamadı. Takımımız için kötü bir gündü. Ferdi Kadıoğlu, Tadic, Fred ve Szymanski maçta çok etkiliydi. Fenerbahçe taraftarı, harikaydı. 90 dakika boyunca tezahürat yaptılar. Zaten böyle olduklarını biliyorduk. Stadyuma pozitif bir atmosfer getiriyorlar.

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FRANÇOIS GARITTE (LA DERNIERE HEURE LES SPORTS):

“FENERBAHÇE TARAFTARININ ÇILGIN OLDUĞUNU BİLİYORDUK AMA BU KADAR DA DEĞİL!”

Fenerbahçe taraftarlarının çılgın olduğunu biliyordum ama bu kadar da değil! Maçtan bir saat önce stadyumda tezahürat yapmalarını görmek benim için sürpriz oldu. Havai fişekleri görmek de çılgıncaydı. Maç boyunca tezahüratı hiç bırakmadılar, inanılmazdı. İstanbul'daki atmosferi görmek için sabırsızlanıyorum. Fenerbahçe'nin savunması etkileyiciydi. Djiko, Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu gibi oyuncular çok iyi oynadı. Savunma ve verimli performansları sayesinde kazandılar. Fenerbahçe’nin 3 isabetli şutu vardı ve bunları golle sonuçlandırdılar. Batshuayi gibi bir oyuncu Belçika'da çok iyi tanınıyor ve gol atmak için sadece bir topa ihtiyacı olduğunu gösterdi.

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“UNIONLU OYUNCULAR, MAÇTAN SONRA BİZE HER ŞEYİN BİTTİĞİNİ SÖYLEDİ”

Union Saint-Gilloise, kötü oynamadı ama son paslarda sorun yaşadılar. Bu yüzden çok fazla pozisyon kaybettiler. Çok fazla şans yaratamadılar. Bu bir sürprizdi çünkü Union Saint-Gilloise, son yirmi maçta her zaman en az bir gol atmıştı. Mohammed Amoura, maçta en iyi seviyesinde değildi ve savunma onu çok iyi durdurdu. Kaleci Anthony Moris de takımı kurtarmayı başaramadı. Diğer tarafta, Cameron Puertas takımın lideriydi ancak etkili olmayı başaramadı. Union Saint-Gilloise’nin oyuncuları, maçtan sonra bize her şeyin bittiğini söyledi. Evlerinde iyi bir sonuç alsalar bile İstanbul'da işlerinin zor olacağını biliyorlardı. Yani 0-3'lük skorla bu imkânsız bir görev olacak. Dahası, en iyi oyuncuları (Amoura) ve savunmadaki liderleri (Burgess) cezalı olacak. Şu anda lige odaklanmış durumdalar, şampiyon olmak istiyorlar ve bence teknik direktör Alexander Blessin, İstanbul'da en iyi takımıyla oynamayacak.

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VİNCENT MİLLER (SUDİNFO AND LE SOİR):

“FENERBAHÇE TARAFTARININ YARATTIĞI HARİKA ATMOSFER BENİ ŞAŞIRTMADI”

Fenerbahçe taraftarının yarattığı harika atmosfer beni şaşırtmadı. Belçika'ya bir Türk kulübü ya da milli takım geldiğinde her zaman böyle olur. Belçika'da çok sayıda Türk taraftar var. Özellikle Brüksel'de büyük bir Türk topluluğu bulunuyor. Fenerbahçeli taraftarlar, rakiplerini yuhalamadıkları için bana göre dün akşam harika bir tavır sergilediler. Sadece takımlarını desteklediler. Bu harika çünkü Union taraftarları için de aynı şey geçerli. Union taraftarları da oyuncularına asla kızmıyorlar, her zaman onları destekliyorlar.

“UNION SAINT-GILLOISE, 3-0’I HAK EDECEK BİR OYUN OYNAMADI”

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Bana kalırsa Union üzücü sonuca rağmen kötü bir maç çıkarmadı. 0-3 zor bir skor ama oynadıkları oyunla bunu hak etmediklerini düşünüyorum. Fenerbahçe’nin hiç korneri yoktu. Union, 12 korner kullandı. 10 kez kaleyi yokladılar ve sadece iki kez isabet buldular. Verimli performans konusunda büyük problemleri vardı. Union'ın hücum oyuncuları beni biraz hayal kırıklığına uğrattı ancak savunmada Ross Sykes, sağ kanatta Alessio Castro-Montes ve orta sahada Charles Vanhoutte'un oyununu beğendim.

“FENERBAHÇE, MUHTEŞEM DEĞİLDİ AMA ÇOK ETKİLİYDİ”

Fenerbahçe, oyunu teknik ve taktik olarak iyi kontrol etti. Fenerbahçe, muhteşem değildi ama çok etkili ve çok sağlamdı. Panik yapmadılar ve Union'un oyuncularını iyi durdurdular. Fenerbahçe’deki oyuncuların tecrübesini hissedebiliyordunuz. Normalde bu sezonun kilit oyuncularından biri olan Amoura, Fenerbahçe'nin kompakt organizasyonu sayesinde çok kötü bir maç çıkardı. Michy Batshuayi'nin oyununu çok beğendim. Brüksel'deki arkadaşları ve ailesinin önünde gol atması onun için güzeldi. Belçika'da çok seviliyor. İlk yarıda oyuna giren Ferdi Kadıoğlu’nun performansını da beğendim, çok etkileyiciydi. Fred ve Tadic de bana göre çok iyi bir maç çıkardılar.

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“HAYIR, ARTIK UMUT YOK”

Hayır, artık umut yok. Alexander Blessin, dün skor sadece 0-1 olsaydı çeyrek finalin mümkün olabileceğini söyledi. Ancak +2 gol daha yediler. Blessin, şimdi odak noktalarının lig olduğunu söyledi. Play-off’lara kadar Union'un önünde çok önemli 2 maç var. Bu pazar Gent'e, önümüzdeki pazar ise Antwerp'e karşı maçlar oynayacaklar. Blessin’in perşembe günü İstanbul'da hangi takımı sahaya süreceğini gerçekten bilmiyorum. Muhtemelen bir B takımı ayarında oyuncularla oynayabilir çünkü risk almak istemiyor. Fenerbahçe, büyük bir sürpriz olmazsa eğer çeyrek final oynamaya hak kazandı. Perşembe günü yedek kadrosuyla bile oynayabilirler.