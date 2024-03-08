Fenerbahçe avantajı kaptı, gözler fikstürde! Çeyrek final biletini alırsa Süper Kupa Galatasaray maçı...

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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Union SG'yi ilk maçta 3-0 mağlup ederken rövanş öncesi çok büyük bir avantaj elde etti.

Sarı lacivertliler, Batsuhayi'nin golüyle öne geçtiği karşılaşmada ikinci yarıda farka gitti. Oosterwolde ve Tadic'in golleri turun kapısını ardına kadar açtı.

Böylece İsmail Kartal'ın öğrencileri, Mart 2013'ten bu yana ilk kez Avrupa kupalarının grup sonrası aşamalarında bir eleme turuna ilk maçı deplasmanda kazanarak başladı. Bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'daki 13 maçının 11'ini kazandı ve bu turnuvalarda tek sezondaki en yüksek galibiyet oranını yakalayan Türk takımı oldu.

Geçen sezondan bu yana Avrupa kupalarında Fenerbahçe'den daha fazla maç kazanan bir takım bulunmuyor. West Ham United da bu süreçte 19 galibiyetle sarı-lacivertlilerle eşit durumda.

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OLASI ÇEYREK FİNALLE BİRLİKTE FİKSTÜR BİLMECESİ

TFF, 21 Şubat'ta yaptığı resmi açıklamayla Süper Kupa maçının 7 Nisan 2024 günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacağını açıklamıştı (Daha sonra maçın saati 21:30 olarak güncellendi).

Açıklanan tarihten bir gün sonra Galatasaray, 3-2'nin rövanşında Sparta Prag'a 4-2 mağlup olurken, gözler Fenerbahçe'nin Avrupa maçına çevrilmişti. Sarı lacivertliler Union SG karşısındaki 3-0'lık skorla büyük avantaj elde etti ve çeyrek final biletine çok yaklaştı.

Kuşkusuz Fenerbahçe'nin Avrupa'da yoluna devam etme ihtimali, fikstür tartışmalarını da beraberinde getirecek. Öyle ki 7 Nisan olarak açıklanan Süper Kupa maçının öncesi ve sonrasında Fenerbahçe'yi yoğun bir fikstür bekliyor.

Temsilcimiz, çeyrek finale yükselmesi durumunda ilk maç 11 Nisan tarihinde oynayacak. Galatasaray derbisinin ardından zorlu Avrupa maçına çıkacak olan sarı lacivertliler, 3 gün sonra (14 Nisan) ise Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek.

Bu senaryoda 18 Nisan'da çeyrek final rövanş maçına çıkacak olan Fenerbahçe, yine üç gün sonra (21 Nisan) Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak.

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🗓️ Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselirse fikstürü

03 Nisan 2024: Trendyol Süper Lig 31. Hafta, Adana Demirspor

07 Nisan 2024: Turkcell Süper Kupa, Galatasaray

11 Nisan 2024: Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final 1. Maç

14 Nisan 2024: Trendyol Süper Lig 32. Hafta, VF Karagümrük (D)

18 Nisan 2024: Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final Rövanş

21 Nisan 2024: Trendyol Süper Lig 33. Hafta, Sivasspor (D)

EMRE MOR | ÖZEL RÖPORTAJ