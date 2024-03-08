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Fenerbahçe kazandı, rakipler kaybetti: UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'ye müjde: Gelecek hafta garantileyebiliriz

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#Ülke Puanı#Fenerbahçe#Türkiye
Fenerbahçe kazandı, rakipler kaybetti: UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiyeye müjde: Gelecek hafta garantileyebiliriz
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2024 08:02

Avrupa'da tek temsilcimiz olarak yoluna devam eden Fenerbahçe, dün gece UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ı 3-0 mağlup ederek turun kapısını ardına kadar araladı. Dün akşam oynanan maçlar sonrası UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi. Rakip ülkelerin takımlarının kötü souçlar almasıyla Türkiye, ülke puanı sıralamasında büyük avantaj elde etti.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanbda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ı 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli takımın gollerini 20. dakikada Michy Batshuayi, 84. dakikada Jayden Oosterwolde ve 90+4. dakikada penaltıdan Dusan Tadic kaydetti.

Bu maçın rövanşı, 14 Mart Perşembe akşamı Kadıköy'de oynanacak.

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ÜLKE PUANINDA BÜYÜK MÜJDE!

Fenerbahçe'nin Union SG'yi mağlup etmesinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması da güncellendi. Sıralamada uzun süredir 9. sırada bulunan Türkiye'nin yeri değişmese de bu hafta oynanan Avrupa kupaları maçlarında doğrudan rakip ülkelerin takımları kötü sonuçlar alırken Fenerbahçe'nin galibiyeti ülke puanında Türkiye'ye büyük avantaj sağladı.

8. sıradaki Belçika'nın Avrupa'da devam eden iki takımı da haftayı mağlubiyetle kapattı. Union SG, Fenerbahçe'ye yenilirken Club Brugge ise Molde'ye boyun eğdi.

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UEFA sıralamasında Türkiye'nin hemen arkasında yer alan İskoçya'nın tek temsilcisi Rangers, UEFA AVrupa Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Benfica ile 2-2 berabere kalarak ülke puanına katkı yaptı. Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası Rangers'ın aldığı puan, İskoçya'ya farkı kapatması adına çok da fayda getirmedi.

Avrupa kupalarında Mart ayına 3 takımla giren Çekya için geride kalan gece geçti. Önceki turda Galatasaray'ı eleyen Sparta Prag, Liverpool'a 4-1 mağlup olurken Slavia Prag ise Milan'a 4-2 kaybetti. Viktoria Plzen'in Servette ile berabere kalması ise Çekya'nın ülke puanındaki tesellisi oldu.

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9. SIRAYI GARANTİLEYEBİLİRİZ

Fenerbahçe'nin turu büyük ölçüde cebine koyması ve ülke puanında Türkiye'yi takip eden İskoçya ve Çekya ekiplerinin kötü sonuçlar almasıyla şimdiden sezonu 9. sırada tamamlamayı garantileme ihtimalimiz doğdu.

Gelecek hafta oynanacak rövanş maçlarındaki sonuçlara göre Türkiye, ülke puanında sezonu 8. sırada tamamlamayı garantileyebilir.

ÜLKE PUANI SIRALAMASI

1-İNGİLTERE 101.553

2-İSPANYA 86.864

3-İTALYA 85.855

4-ALMANYA 82.767

5-FRANSA 64.997

6-HOLLANDA 61.300

7-PORTEKİZ 55.482

8-BELÇİKA 46.800

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9- TÜRKİYE 38.100

10- İSKOÇYA 36.050

11- ÇEKYA 35.550

12-İSVİÇRE 32.775

13-AVUSTURYA 32.400

14- NORVEÇ 31.625

15- DANİMARKA 31.450

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#Ülke Puanı#Fenerbahçe#Türkiye

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