Jayden Oosterwolde'nin Union SG maçındaki golü sonrası o görüntü gündeme damgasını vurdu! Ferdi Kadıoğlu'nu bırakmadılar...

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UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Belçika ekibi Union SG ile temsilcimiz Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Belçika'da oynanan müsabakada rakibini 3-0 mağlup eden sarı - lacivertliler, rövanş öncesi tur kapısını araladı.

Karşılaşmanın 84. dakikasında savunmadan topla çıkan Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe'nin ikinci golünü kaydetti ve takımını 2-0 öne geçirdi.

Golün ardından büyük bir sevinç yaşayan ve taraftarıyla bütünleşen futbolcuların görüntüsü ise dikkat çekti.

Taraftarların bulunduğu bölümde toplanan futbolcular ikinci golün mutluluğunu yaşarken, sarı - lacivertli bazı futbolseverlerin futbolcularla fotoğraf çekildiği görüldü.

Ortaya çıkan görüntüler, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

OOSTERWOLDE SINIFI GEÇTİ

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Karşılaşmaya sol bek mevkiinde başlayan Oosterwolde, Çağlar Söyüncü’nün sakatlanmasıyla stoper bölgesine geçti. Djiku ile birlikte 55 dakika stoper ikilisini oluşturan Oosterwolde, ceza sahası içinde yaptığı kritik müdahalelerle başarılı bir performans sergiledi.

84. dakikada kendisinin geliştirdiği atakta Dzeko’dan topu alan genç oyuncu takımının ikinci golünü kaydetti.

Sarı-lacivertlilerin stoper bölgesinde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle birçok maçta bu bölgede görev alan Oosterwolde, bu sezon 2. kez gol sevinci yaşadı. UEFA Konferans Ligi play-off mücadelesinde Twente’ye karşı da stoper oynayan Oosterwolde, Kadıköy’de fileleri havalandırmayı başarmıştı.

22 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe ile 22’si Süper Lig, 11’i Avrupa Konferans Ligi, 3’ü de Türkiye Kupası olmak üzere 36 maçta forma giydi.