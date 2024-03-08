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Jayden Oosterwolde'nin Union SG maçındaki golü sonrası o görüntü gündeme damgasını vurdu! Ferdi Kadıoğlu'nu bırakmadılar...

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#FENERBAHÇE#Jayden Oosterwolde#Ferdi Kadıoğlu
Jayden Oosterwoldenin Union SG maçındaki golü sonrası o görüntü gündeme damgasını vurdu Ferdi Kadıoğlunu bırakmadılar...
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2024 02:14

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında konuk olduğu Union Saint-Gilloise'yı 3-0 mağlup etti ve rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti. Sarı - lacivertlilerin Jayden Oosterwolde ile bulduğu ikinci gol sonrası oluşan görüntü ise dikkat çekti.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Belçika ekibi Union SG ile temsilcimiz Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Belçika'da oynanan müsabakada rakibini 3-0 mağlup eden sarı - lacivertliler, rövanş öncesi tur kapısını araladı.

Karşılaşmanın 84. dakikasında savunmadan topla çıkan Jayden Oosterwolde, Fenerbahçe'nin ikinci golünü kaydetti ve takımını 2-0 öne geçirdi.

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Golün ardından büyük bir sevinç yaşayan ve taraftarıyla bütünleşen futbolcuların görüntüsü ise dikkat çekti.

Taraftarların bulunduğu bölümde toplanan futbolcular ikinci golün mutluluğunu yaşarken, sarı - lacivertli bazı futbolseverlerin futbolcularla fotoğraf çekildiği görüldü.

Ortaya çıkan görüntüler, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

OOSTERWOLDE SINIFI GEÇTİ

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Karşılaşmaya sol bek mevkiinde başlayan Oosterwolde, Çağlar Söyüncü’nün sakatlanmasıyla stoper bölgesine geçti. Djiku ile birlikte 55 dakika stoper ikilisini oluşturan Oosterwolde, ceza sahası içinde yaptığı kritik müdahalelerle başarılı bir performans sergiledi.

Jayden Oosterwoldenin Union SG maçındaki golü sonrası o görüntü gündeme damgasını vurdu Ferdi Kadıoğlunu bırakmadılar...

84. dakikada kendisinin geliştirdiği atakta Dzeko’dan topu alan genç oyuncu takımının ikinci golünü kaydetti.

Sarı-lacivertlilerin stoper bölgesinde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle birçok maçta bu bölgede görev alan Oosterwolde, bu sezon 2. kez gol sevinci yaşadı. UEFA Konferans Ligi play-off mücadelesinde Twente’ye karşı da stoper oynayan Oosterwolde, Kadıköy’de fileleri havalandırmayı başarmıştı.

22 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe ile 22’si Süper Lig, 11’i Avrupa Konferans Ligi, 3’ü de Türkiye Kupası olmak üzere 36 maçta forma giydi.

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#FENERBAHÇE#Jayden Oosterwolde#Ferdi Kadıoğlu

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