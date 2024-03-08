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Arda Güler'den Fenerbahçe'nin galibiyeti sonrası yorum yağmuru! Galatasaraylı futbolculara beğenisi tepki çekmişti...

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#Fenerbahçe#Arda Güler#Galatasaray
Arda Gülerden Fenerbahçenin galibiyeti sonrası yorum yağmuru Galatasaraylı futbolculara beğenisi tepki çekmişti...
Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2024 11:32

Real Madrid forması giyen Arda Güler, Union Saint-Gilloise galibiyeti sonrası Fenerbahçe'den eski takım arkadaşlarının paylaşımlarına yorum yaptı. Milli yıldızın Beşiktaş maçı sonrası Galatasaraylı futbolcuların paylaşımlarını beğenmesi tepki çekmişti.

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Real Madrid forması giyen Arda Güler, Galatasaray'ın Beşiktaş galibiyeti sonrası Milli Takım'dan arkadaşları Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın paylaşımlarını beğenmesi sosyal medyada olay olmuştu. Genç yıldız, kısa süre sonra beğenilerini geri çekmişti.

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FENERBAHÇELİ FUTBOLCULARA YORUM YAĞDIRDI

Arda Güler, eski takımı Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise'i 3-0 mağlup etmesinin ardından eski takım arkadaşlarının sosyal medya paylaşımlarına yorum yaptı.

Maçın ilk golünü atan Batshuayi'nin paylaşımına 'yarasa' emojileri ile yorum yapan Arda, iyi bir performans sergileyen İsmail Yüksek'in paylaşımına ise 'Ahtapot' yorumu bıraktı.

Arda Gülerden Fenerbahçenin galibiyeti sonrası yorum yağmuru Galatasaraylı futbolculara beğenisi tepki çekmişti...

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Arda Gülerden Fenerbahçenin galibiyeti sonrası yorum yağmuru Galatasaraylı futbolculara beğenisi tepki çekmişti...

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#Fenerbahçe#Arda Güler#Galatasaray

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